"Аризона" разгромила "Рейнджерс", Георгиев сделал 8 сэйвов

"Аризона" на своем льду переиграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). Команда из Нью-Йорка потерпела третье подряд поражение, а "Койотс" прервал трехматчевую серию поражений.

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев появился на льду во втором периоде, заменив Хенрика Лундквиста. Россиянин за 23 минуты 22 секунды игрового времени отразил все 8 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Рейнджерс" - 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Голы: Гарлэнд - 4 (бол., Экман-Ларссон, Гальченюк), 7:19 - 1:0. Кемпе - 2 (Арчибальд, Круз), 9:19 - 2:0. Гарлэнд - 5 (Казинс, Гальченюк), 26:34 - 3:0. Келлер - 9 (Степан, Чикран), 35:12 - 4:0. Гальченюк - 7 (Истерли, Голигоски), 36:38 - 5:0.

Вратари: Кюмпер - Лундквист (Георгиев, 36:38).

Штраф: 7 - 11.

Броски: 40 (17+16+7) - 23 (5+9+9).

Наши: Любушкин (18.12/0/0) - Бучневич (15.44/2/0), Наместников (15.10/1/-1).

6 января. Глендейл. Gila River Arena.