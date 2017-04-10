"Анахайм" обыграл "Лос-Анджелес" и вышел на "Калгари"

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Лос-Анджелес" - 4:3. Победная шайба в овертайме на счету Ши Теодора. Этот результат позволил "Дакс" выиграть свой дивизион и выйти в плей-офф на "Калгари".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Лос-Анджелес" - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ивз - 32 (Гецлаф), 0:27 - 1:0. Даути - 12 (бол., Мартинес, Пирсон), 11:20 - 1:1. Верметт - 9 (бол., Гецлаф, Ракелль), 29:53 - 2:1. Клиффорд - 6 (Грэвел, Дауд), 35:56 - 2:2. Браун - 14 (Игинла, Форборт), 47:55 - 2:3. Томпсон - 1 (Монтур, Линдхольм), 51:34 - 3:3. Теодор - 2 (Ракелль, Гецлаф), 60:53 - 4:3.

Вратари: Бернье - Куик.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 24 (10+8+5+1) - 18 (5+7+6+0).

10 апреля. Анахайм. Honda Center.