Алексей Емелин: "Хочется остаться в "Монреале"

Защитник "Монреаля" Алексей Емелин готов к возможному переезду в новый клуб лиги "Вегас" в связи с попаданием на драфт расширения. При этом 31-летний россиянин подчеркнул, что ему хотелось бы остаться в Канаде.

Емелин оказался одним из хоккеистов, который будет доступен для "Вегаса" во время драфта, который пройдет в ночь на 22 июня в Лас-Вегасе. "Монреаль" также решил выставить на драфт защитников Андрея Маркова, Никиту Нестерова и нападающего Александра Радулова, у которых 30 июня истекают контракты.

- От меня тут ничего не зависит, я просто жду результатов драфта и готов ко всему, - приводит ТАСС слова Емелина. - Клубы все равно принимают решение, выгодное им. Хочется остаться в "Монреале", так как здесь все уже налажено в плане семьи и быта.

Напомним, что клуб из Лас-Вегаса, который дебютирует в НХЛ, выберет по одному игроку в каждой из 30 команд лиги. Остальные команды лиги могли "защитить" от драфта по семь нападающих, трех защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря.