Алекс Киллорн: "Палат выложил шайбу мне к воротам как на ладони"

Форвард "Тампа-Бэй" Алекс Киллорн объяснил, как забросил важнейшую шайбу в матче 1/2 финала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (4:2, 2-2). Он забросил третью шайбу своей команды спустя шесть секунд после окончания игры в большинстве.

– Сергачев бросил шайбу к бортику, когда Палат добрался до нее, я думал, что он поедет за ворота, – цитирует официальный сайт НХЛ Киллорна. – Но он буквально на ладони выложил мне передачу, отбросив шайбу к воротам на меня. Я хорошо поймал ее. Когда получил пас, увидел, что уже бросился на меня Карлсон. Так что просто пытался как-то завершить эпизод, не раздумывая.