Харийс Витолиньш: "Хотелось бы, чтобы все команды до последнего тура боролись за плей-офф"

Тренер СКА Харийс Витолиньш подчеркнул, что одобряет новый формат Матча звезд КХЛ. Также Витолиньш поделился ожиданиями о предстоящей встрече регулярного чемпионата лиги с "Йокеритом".

– Старый формат Матча звезд изжил себя, – приводит пресс-служба СКА слова Витолиньша. – Турнир из четырех команд намного интереснее, игроки будут более серьезно бороться за победу.

Хотелось бы, чтобы все команды до последнего тура боролись за плей-офф, но это невозможно не только у нас, но и в НХЛ.

СКА хотят видеть и в Хабаровске, и во Владивостоке, поэтому с пониманием относимся к дальним перелетам. "Йокериту" отступать некуда, завтрашний матч будет сложным. Нуждаемся в поддержке болельщиков, которая всегда была изумительной.

Открытие катка СКА в Хоккейном городе – огромный плюс. Массовость и детский хоккей – это очень важно.