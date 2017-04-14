Данис Зарипов: "Нарушал ли я правила? Не провоцируй меня"

Нападающий "Металлурга" Данис Зарипов в разговоре со спецкором "СЭ" Алексеем ШЕВЧЕНКО отказался комментировать эпизод со своим удалением в третьем периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3). Именно после этого эпизода армейцы и забросили решающую шайбу.

– Не снимай, а то что-нибудь наговорю, – сказал Зарипов.

– Вы уже сказали в эфире, все слышали.

– Думаю, все правильно меня поняли. Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю. Все всё видели, все всё понимают.

– Вы нарушали правила на Шипачеве? Один вопрос только.

– Не провоцируй меня.

Данис Зарипов – об удалении: "Балет устроили..." //

Геннадий Величкин: "Все вопросы к СКА и к судейскому комитету" //

Воробьев рассмеялся после вопроса об удалении Зарипова //