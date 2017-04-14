23:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Данис Зарипов: "Нарушал ли я правила? Не провоцируй меня"

Данис ЗАРИПОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Данис ЗАРИПОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Данис ЗАРИПОВ.Было ли удаление Зарипова? Мнение Игоря Еронко

Нападающий "Металлурга" Данис Зарипов в разговоре со спецкором "СЭ" Алексеем ШЕВЧЕНКО отказался комментировать эпизод со своим удалением в третьем периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3). Именно после этого эпизода армейцы и забросили решающую шайбу.

– Не снимай, а то что-нибудь наговорю, – сказал Зарипов.

– Вы уже сказали в эфире, все слышали.

– Думаю, все правильно меня поняли. Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю. Все всё видели, все всё понимают.

– Вы нарушали правила на Шипачеве? Один вопрос только.

– Не провоцируй меня.

Данис Зарипов – об удалении: "Балет устроили..." //
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Аnаtоliсh

Зарипов правильно сказал что на скамейке штрафников, что этому журналисту. Даже стыдно, что на СЭ теперь такого рода люди работают. Лишь бы заголовок погорячее сделать. А Шипачеву удачи в НХЛ. С такими падениями его там в лёд закатают в первом же матче.

23:55

Kirillyurrich

татарское чучело

23:53

740

УГ команда сына в стиле Лады-папы....

23:52

Ленинград1984

А Зарипов сколько очков то за 4 матча набрал? Кто то подскажет? Раньше же хет-трики делал, рекорды бил! А тут сыграли плотно и все?

23:41

adamantane'

Ох уж эти тенберги :(

23:38

Никифор

Данис молодец! Всё правильно сказал и это видели все.

23:31

Дон_Румата

А где звук на видео?

23:29

adamantane'

Ну и правильно ответил.

23:27

LemieuxMario

зарипов злится что наглухо закрыли. а удаление верняк

23:25

Alala

"рафик ни в чём не виноват"

23:25

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