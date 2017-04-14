Данис Зарипов: "Нарушал ли я правила? Не провоцируй меня"

Нападающий "Металлурга" Данис Зарипов в разговоре со спецкором "СЭ" Алексеем ШЕВЧЕНКО отказался комментировать эпизод со своим удалением в третьем периоде четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3). Именно после этого эпизода армейцы и забросили решающую шайбу.
– Не снимай, а то что-нибудь наговорю, – сказал Зарипов.
– Вы уже сказали в эфире, все слышали.
– Думаю, все правильно меня поняли. Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю. Все всё видели, все всё понимают.
– Вы нарушали правила на Шипачеве? Один вопрос только.
– Не провоцируй меня.
Данис Зарипов – об удалении: "Балет устроили..." //
Геннадий Величкин: "Все вопросы к СКА и к судейскому комитету" //
Воробьев рассмеялся после вопроса об удалении Зарипова //
Аnаtоliсh
Зарипов правильно сказал что на скамейке штрафников, что этому журналисту. Даже стыдно, что на СЭ теперь такого рода люди работают. Лишь бы заголовок погорячее сделать. А Шипачеву удачи в НХЛ. С такими падениями его там в лёд закатают в первом же матче.
23:55
Kirillyurrich
татарское чучело
23:53
740
УГ команда сына в стиле Лады-папы....
23:52
Ленинград1984
А Зарипов сколько очков то за 4 матча набрал? Кто то подскажет? Раньше же хет-трики делал, рекорды бил! А тут сыграли плотно и все?
23:41
adamantane'
Ох уж эти тенберги :(
23:38
Никифор
Данис молодец! Всё правильно сказал и это видели все.
23:31
Дон_Румата
А где звук на видео?
23:29
adamantane'
Ну и правильно ответил.
23:27
LemieuxMario
зарипов злится что наглухо закрыли. а удаление верняк
23:25
Alala
"рафик ни в чём не виноват"
23:25