Анвар Гатиятулин: "Трактор" проиграл пятак, практически не было движения в своей зоне"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:6) отметил, что соперник был сильнее его команды. Специалист также добавил, что на поражении сказались ошибки в обороне.

– Играли с лидерами чемпионата, – цитирует клубная пресс-служба Гатиятулина. – По игре и по турнирной таблице понимали, что соперник сильно играет в атаке. К сожалению, в первом периоде проиграли свой пятак. Допустили ошибки в обороне. Немного растерянным вышли. Играли, старались. Спасибо болельщикам за поддержку, что гнали вперед. Ребята играли, бились, но соперник на сегодняшний день сильнее.

– Почему сегодня доверили место Василию Демченко? Если бы сразу вышел Павел Францоуз, была бы другая игра?

– Васю обвинять в пропущенных голах, я считаю, не надо. Проиграли пятак. В своей зоне практически не было движения. Остановились и смотрели, как играет соперник. Вася готовился, но мы плохо сыграли в первом периоде.

– После 0:4 в первом периоде сложно было слова подбирать в раздевалке?

– Попросили в перерыве, чтобы ребята успокоились. Перестали отбрасываться. Хоккей это игра, и в нее надо играть. Местами что-то стало получаться, но сегодня плохо сыграли в обороне.