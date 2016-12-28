Андрей Скабелка: "Налимов сильный вратарь, в "Адмирале" не на печке лежал"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после победы над новокузнецким "Металлургом" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что с приходом в команду Ивана Налимову возрастет конкуренция во вратарской линии, однако все получат свой шанс. "Сибирь" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, "Кузня" идет на 15-й строчке.

– Очень важная для нас победа, – цитирует сайт "Кузни" Скабелку. – Сложно у нас проходят в этом сезоне матчи с "Металлургом". Сегодня всю игру владели преимуществом, создали достаточно моментов. Ребята проявили уважение к сопернику, сыграли надежно в своей зоне, практически не дав шансов. Я не говорю про игру в неравных составах. Костя Окулов к этому голу, наверное, давно шел. Не в первый раз он это попробовал. Получилось в самый нужный момент, когда шайба не шла в ворота. Мы довольны.

Налимов сильный вратарь. Он к нам присоединился, он в форме. Он нигде не лежал на печке. Иван в "Адмирале" был постоянно в обойме. Мы взяли парня. Он играл дома. Поговорили. Понятно, у него было огромное желание. В этом году он немножко застоялся, учитывая какой у него был отличный прошлый год. Красиков будет получать меньше шансов? Естественно. У нас сейчас три вратаря. Но это никоим образом не значит, что мы в Алексея не верим. Просто решили пригласить еще Ивана. А все остальное – конкуренция. Это лучшее, что может быть в спорте. У нас три вратаря, и это хорошо.