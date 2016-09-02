Трефилов продолжит работу в женской сборной России

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов продолжит работу в национальной команде в новом олимпийском цикле, информирует ТАСС. Такое решение было принято на исполкоме Федерации гандбола России (ФГР).

На Олимпиаде-2016 российские гандболистки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками, не проиграв на турнире ни одного матча. Исполком федерации признал выступление команды удовлетворительным. В ходе своего выступления на исполкоме Трефилов сообщил, что национальную команду ждет омоложение состава, так как некоторые игроки планируют завершить карьеру.

Окончательно кандидатуру Трефилова должно утвердить Министерство спорта РФ.