13:49 | ГАНДБОЛ

Трефилов продолжит работу в женской сборной России

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Евгений ТРЕФИЛОВ."А на вершине даже одуванчиков нет…" Лучшие цитаты Евгения Трефилова из Рио

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов продолжит работу в национальной команде в новом олимпийском цикле, информирует ТАСС. Такое решение было принято на исполкоме Федерации гандбола России (ФГР).

На Олимпиаде-2016 российские гандболистки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками, не проиграв на турнире ни одного матча. Исполком федерации признал выступление команды удовлетворительным. В ходе своего выступления на исполкоме Трефилов сообщил, что национальную команду ждет омоложение состава, так как некоторые игроки планируют завершить карьеру.

Окончательно кандидатуру Трефилова должно утвердить Министерство спорта РФ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3587170

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