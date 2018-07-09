Станислав Черчесов: "Дальше смотреть чемпионат мира не буду"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не будет продолжать смотреть чемпионат мира. Он подчеркнул, что сделает это уже после игр для разбора в качестве тренерской работы.

– Буду ли дальше смотреть чемпионат мира? Нет, – заявил в эфире программы "Время покажет" Черчесов. – А болеть? Буду. За бельгийцев. Мы знакомы с их тренером Роберто Мартинесом. Он мне симпатичен. Мы с ним в Брюгге пересеклись недавно. Он мне жаловался, что один человек не в форме, другой не в форме. Я на него смотрел и думал: "Мне бы твои проблемы". Потом посмотрю матчи. Как тренер. А пока футбол как для зрителя – все.

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