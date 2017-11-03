12:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Карпин переходит на "Первый канал"? Его реакция

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Как стало известно "СЭ", Валерий Карпин получит собственную передачу на "Первом канале". Основной тематикой станет предстоящий чемпионат мира по футболу.

Напомним, что последним местом работы бывшего тренера "Спартака" был "Матч-ТВ", откуда он ушел этим летом. Накануне генеральный продюсер канала Тина Канделаки заявил, что ей известно новое место работы Карпина. 

Сам Карпин так отреагировал на вопрос о своем новом месте работы: - Моя передача на "Первом"? Это неправда, - сказал Карпин. - Планов по трудоустройству у меня пока нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Тина Канделаки: "Карпин нашел работу, но не буду говорить где"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Патриот Сибири

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12:31

parasonic

горнолыжник из Горно-Алтайска :))) в точку

12:30

горнолыжник из Горно-Алтайска

Валера! Не верим)))))))

12:15