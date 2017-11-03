Карпин переходит на "Первый канал"? Его реакция

Как стало известно "СЭ", Валерий Карпин получит собственную передачу на "Первом канале". Основной тематикой станет предстоящий чемпионат мира по футболу.

Напомним, что последним местом работы бывшего тренера "Спартака" был "Матч-ТВ", откуда он ушел этим летом. Накануне генеральный продюсер канала Тина Канделаки заявил, что ей известно новое место работы Карпина.

Сам Карпин так отреагировал на вопрос о своем новом месте работы: - Моя передача на "Первом"? Это неправда, - сказал Карпин. - Планов по трудоустройству у меня пока нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Тина Канделаки: "Карпин нашел работу, но не буду говорить где"