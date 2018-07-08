Черчесову могут предложить контракт до конца чемпионата мира в Катаре

Как стало известно "СЭ", на сегодняшний день РФС не предложил новый контракт главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Скорее всего, это будет сделано до конца июля.

Что касается срока нового соглашения, то одним из вариантов является контракт на четыре года - то есть до конца чемпионата мира в Катаре.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где в серии пенальти уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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