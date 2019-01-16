"Зенит" намерен вернуть Бабурина из "Рубина"

По данным "СЭ", вероятный уход из "Зенита" 28-летнего вратаря Юрия Лодыгина, у которого есть вариант продолжения карьеры в клубе второго по силе английского дивизиона "Ноттингем Форест", может повлечь за собой досрочное возвращение из аренды в "Рубине" 25-летнего Егора Бабурина.

1 августа прошлого года голкипер подписал новый контракт с сине-бело-голубыми сроком на три года, но уже 29-го числа того же месяца он перешел в казанский клуб на правах аренды до конца сезона-2018/19. Сейчас тренерский штаб питерцев рассматривает кандидатуру Бабурина в качестве первого дублера основного вратаря Андрея Лунева.

В "Рубине" Бабурин провел 4 официальных матча в РПЛ (1, -1) и Кубке России (3, -1). (Вячеслав Короткин)

"Зенит" вновь обратился к кандидатуре хавбека "Рубина" //

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