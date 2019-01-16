"Зенит" вновь обратился к кандидатуре хавбека "Рубина"

22-летний центральный полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов рассматривается селекционерами "Зенита" в качестве замены 24-летнему Леандро Паредесу на случай его перехода в "Челси". Питерцы уже обращали внимание на российского футболиста в прошлом году, а трансфер в Англию аргентинского хавбека ускорит переговорный процесс.

При этом, по информации "СЭ", руководство и главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не возражают против отъезда Паредеса в случае, если лондонцы предложат не менее 40 миллионов евро. Начиная с этой суммы "Зенит" готов рассматривать варианты расставания с одним из своих лидеров.

Контракт Коновалова с "Рубином" рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. В этом сезоне он провел в составе казанцев 16 официальных встреч в РПЛ и Кубке страны, забив 1 мяч и отдав 3 голевые передачи. 24 ноября в матче премьер-лиги с "Анжи" полузащитник получил перелом большого пальца ноги, но хавбек вернется в строй уже в конце января. (Вячеслав Короткин)​

"Спартак" взял Гулиева, Паредес едет в "Челси"? Таблица переходов РПЛ