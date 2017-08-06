Янн М'Вила: "Бердыев хорошо известен во Франции и во всей Европе"

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила отметил прогресс казанцев в обороне с приходом Курбана Бердыева. Француз выразил надежду, что его команда сумеет превзойти достижения специалиста с "Ростовом".

– В "Рубин" вернулся Курбан Бердыев, который вас приглашал в команду. Рады?

– Да, именно Бердыев звал меня в "Рубин". Мы все довольны, что он вернулся. У него репутация очень сильного тренера и в Европе, и во Франции.

– Во Франции?

– Да. Его там многие знают. В России вообще его знает каждый, кто умеет играть в футбол. Надеюсь, с ним мы покажем лучшую игру, на которую мы способны.

– Разницу в работе его и Грасии видите?

– Да. Если вы видите – мы очень хорошо обороняемся. Мы это делаем, как "Зенит". Так что теперь нам нужно просто организованно играть в атаке.

– Может, вы хотите сказать, что у "Рубина" лучшая защита в чемпионате России?

– Да. По крайней мере, я так думаю. Но это не столько сама линия защиты, сколько командные действия – нападающие отрабатывают сзади, отбирают мячи. Если продолжим в том же духе – то смогу сказать, что мы движемся в правильном направлении.

– В прошлом году "Ростов" Бердыева был очень хорош в Лиге Европы. С Курбаном Бекиевичем вы способны на большее?

– Надеюсь, у нас получится добиться таких же результатов, как "Ростов". Хотя, а почему мы не сможем еще больше? Надо пытаться. У нас прекрасный тренер. Он выведет нас на новый уровень. (Ярослав СУСОВ)