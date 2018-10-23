Возглавит ли "Спартак" Венгер? Отвечает сам тренер

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не общался с представителями "Спартака" на тему работы в клубе. Об этом француз сообщил корреспонденту "СЭ" Гоше Чернову.

– Ведете ли вы переговоры со "Спартаком"?

– Нет, я не веду, – ответил Венгер.

– Возможно ли, что вы будете работать в России?

– Извините, на эту тему я не могу говорить.

Напомним, в понедельник "Спартак" прекратил сотрудничество с главным тренером Массимо Каррерой. Исполняющим обязанности тренера назначен бывший ассистент итальянца Рауль Рианчо.