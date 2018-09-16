Владимир Быстров прокомментировал скандальное видео

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал видео, которое появилось в интернете. На видео человек, похожий на Быстрова, вступает в конфликт с неизвестным и получает от него по лицу.

- На видео - вы? - вопрос Быстрову.

- Не знаю, о чем вы говорите. В интернете все что угодно может гулять.

- Можете подтвердить, что это не вы на видео?

- Не знаю. Я уже три дня нахожусь в Астрахани. Не понимаю, о чем идет речь. (Арман Мкртчян)

Владимир Быстров и удар по лицу. Очень странное видео

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