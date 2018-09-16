Владимир Быстров прокомментировал скандальное видео

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал видео, которое появилось в интернете. На видео человек, похожий на Быстрова, вступает в конфликт с неизвестным и получает от него по лицу.
- На видео - вы? - вопрос Быстрову.
- Не знаю, о чем вы говорите. В интернете все что угодно может гулять.
- Можете подтвердить, что это не вы на видео?
- Не знаю. Я уже три дня нахожусь в Астрахани. Не понимаю, о чем идет речь. (Арман Мкртчян)
Владимир Быстров и удар по лицу. Очень странное видео
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