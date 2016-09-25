Виктор Гончаренко: "Уфа" должна проводить каждый матч как финал Лиги чемпионов, чтобы набирать очки"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после победы в матче 8-го тура чемпионата России над "Спартаком" (1:0) высоко оборонительные действия своей команды. По его словам, только при качественной игре в защите можно рассчитывать на результативность контратак.
- Не поверил, если бы мне сказали перед выездом в Москву, что "Уфа" возьмет шесть очков в двух матчах, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - Наша задача состоит в том, чтобы проводить каждую игру как финал Лиг чемпионов, чтобы набирать очки. Нельзя говорить, что мы ехали в Москву за шестью очками.
Хорошо поработала наша защита. Плюс качественные действия игроков в середине поля. Если хорошо действуешь в обороне, появляются шансы на контратаку.
Ставали задачу закрыть Фернанду? Футболисты не должны рассуждать на темы, которые должны обговариваться в раздевалке. План на игру у нас был. В целом, мы хорошо его придерживались, за исключением некоторых моментов.
Доволен ли игрой команды? Опасаюсь за следующий матч с "Амкаром".
kopot
отдал должок Гинеру,за то что пригрел после Урала)
19:36 25 сентября
vassel
Виктор Михайлович, молодец!! Браво!!
19:33 25 сентября
баламошка
Разошёлся. Смотри не вылети в ФНЛ, покоритель ЛЧ.
19:28 25 сентября