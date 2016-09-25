Виктор Гончаренко: "Уфа" должна проводить каждый матч как финал Лиги чемпионов, чтобы набирать очки"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после победы в матче 8-го тура чемпионата России над "Спартаком" (1:0) высоко оборонительные действия своей команды. По его словам, только при качественной игре в защите можно рассчитывать на результативность контратак.

- Не поверил, если бы мне сказали перед выездом в Москву, что "Уфа" возьмет шесть очков в двух матчах, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - Наша задача состоит в том, чтобы проводить каждую игру как финал Лиг чемпионов, чтобы набирать очки. Нельзя говорить, что мы ехали в Москву за шестью очками.

Хорошо поработала наша защита. Плюс качественные действия игроков в середине поля. Если хорошо действуешь в обороне, появляются шансы на контратаку.

Ставали задачу закрыть Фернанду? Футболисты не должны рассуждать на темы, которые должны обговариваться в раздевалке. План на игру у нас был. В целом, мы хорошо его придерживались, за исключением некоторых моментов.

Доволен ли игрой команды? Опасаюсь за следующий матч с "Амкаром".