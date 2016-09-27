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Валентин Иванов: "Момент с Зобниным в матче "Спартак" – "Уфа" – это не пенальти"

Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Уфа" - 0:1. Спартаковцы оспаривают решение судьи. Фото "СЭ"
Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Уфа" - 0:1. Спартаковцы оспаривают решение судьи. Фото "СЭ"
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Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов в интервью "СЭ" прокомментировал решения арбитра Романа Галимова в матче "Спартак""Уфа" (0:1). По его словам, падение полузащитника красно-белых Романа Зобнина – довольно сложный эпизод.

 
Стоп-кадр из матча "Спартак" - "Уфа".Арбитр Галимов не назначил пенальти в пользу "Спартака"

– Как в целом оцените работу Галимова?

– Игра получилась сложной, и арбитр нормально ее отсудил. Ничего очевидно неправильного он не сделал. Могут быть претензии по тому, что Галимов в конце матча мог активнее препятствовать задержкам игры.

– Побудить вратаря Лунева побыстрее вводить мяч в игру?

– По ТВ было не очень хорошо видно, насколько голкипер затягивал игру. Могу сказать так: меньше надо разговаривать с игроком. Раз сказал, два и если арбитр считает, что ничего особенного голкипер не делает, больше разговаривать не надо. Либо, если считаешь, что игру он затягивает, выносится предупреждение. То есть Галимов мог все сделать почетче. С другой стороны, он добавил пять минут, постаравшись компенсировать те попытки затягивания, которые были в конце второго тайма.

– Как оцените эпизод, когда в штрафной "Уфы" на 54-й минуте матча в борьбе с уфимцем Обляковым упал спартаковец Зобнин?

– Момент непростой. Все в динамике: быстро, с падением. То, что я вижу, могу охарактеризовать так: идет единоборство игрока нападающего и игрока защищающегося. Защитник тянется к мячу, нога у него достаточно низко. В это же время к мячу идет нападающий игрок. Нога защитника к мячу даже ближе. Может быть, происходит контакт. Но это не зацеп и не удар по ноге. Не вижу, что нога защитника движется в сторону ноги нападающего. На мой взгляд, это не пенальти, этот момент надо играть.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Уфа" - 0:1. Денис ГЛУШАКОВ (в центре) и арбитр Роман ГАЛИМОВ (справа).Денис Глушаков: "Так судят не первый, а последний матч в карьере"

– Как оценила эпизод экспертно-судейская комиссия?

– Мнения разделились, но большинство голосов за то, чтобы продолжить игру. Инспектор со своей стороны также поддержал решение арбитра по этому моменту.

– То есть арбитр, на ваш взгляд, с игрой справился?

– Да, произошел такой кривой момент. Не случись его, реакция на судейство была бы нормальной. Галимов находился в хорошей позиции, момент видел очень хорошо и нельзя сказать, что он принял неадекватное решение. Эпизод тяжелый, но решение арбитра мне понятно. Чего-то плохого, влекущего за собой нарушение правил, в действиях защитника, который тянется к мячу, не было. Нет зацепов, ударов. Футболисты шли к мячу, мяч пролетел – арбитр продолжил игру. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (23)
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Odissevs

Пенальти был. Иванов, не надо прикидываться. Вам не идёт.

16:53

Tikhonov11

Наркоман)

16:53

Странник-777

идет единоборство игрока нападающего и игрока защищающегося. Защитник тянется к мячу, нога у него достаточно низко. В это же время к мячу идет нападающий игрок. Нога защитника к мячу даже ближе. Может быть, происходит контакт. Но это не зацеп и не удар по ноге. Не вижу, что нога защитника движется в сторону ноги нападающего................Ага, Зобнин от дыхания в спину свалился, как подкошенный... Валёк бы уж не позорился, что ли. До какой еще демагогии можно дойти, пытаясь оправдать свою братву. Впрочем у нас так с самого верха - братанов из своей банды не сдают.

16:46

PitersS

На видео не видно, а по принципу-ты дурак-сам дурак, можно спорить долго, потому что дураки оба.

16:35

Ivenhoe

Моё мнение, хрю-хрю, не было пенальти. А если бы даже и назначил судья, то федуновские не забили бы в тот день. Это был не их день. Они играли хуже, и уфа готова была еще им накидать. Но хватило и одного))) О каком заговоре идет речь, там итак сплошь и рядом бывшие пищевики сидят. Это только так говорят, что гвк.

16:35

Дузер

Хотелось тухленькую ничейку,а получился знатный ПОДСРАЧНИК)

16:32

ну я

Да не было там пенки. Вот представте, что такую пенку ставят в ворота Спартака и какой бы крик стоял: Судья - продажная! Нас убивают....

16:32

Серый Кот

Не было пенальти. Чего спорить... Хотя, если болелы Спама не видят иного способа выцарапать ничейку у грозной "Уфы" кроме как левый пеналь, то скоро ждем Спам на привычном месте- в середине таблицы? Кстати, сколько пеналей надо было спаму для победы над киприотами или Хабаровском?)))

16:30

Дузер

Этот стон у нас СЕКТОЙ зовется)

16:29

Дузер

Где хусяинов самый лучший судья всех времен и народов,ведь только при нем народно-тошнотные могли стать шампиньонами!

16:28

Дузер

Заговор не иначе))))И вот вместо довольного похрюкивания из свинарника слышится тоскливый вой свиней)))

16:27

РусланИ

иванов - газпремовский выкормыш. в следующий раз такой же момент у бомжей - он поставить пенальти. Г...о, он а не судья.

16:26

lsergey733

Валентин Иванов: "Момент с Зобниным – это не пенальти"... Согласен. Пенальти бывают только с моментами Витселя, Шатова, игрочишки, Еременко, Головина, Траоре, Жиркова, Вернблума.

16:23

Thomas_Boy

Иванов - наглый, беспринципный, подлый врун, всю свою жизнь сознательно вредивший "Спартаку".

16:20

люблю спорт

нет у нас нормальных арбитров иначе игроку Уфы Стоцкому за 7 нарушений правил желтую бы показал...и в целом не справился с игрой....на счет пенальти...больше был чем не был...поэтому нужно играть так что бы арбитр не мог повлиять на конечный счет...будут злее перед игрой с Зенитом

16:19

Дузер

Ну все судья засудил поросят)))Самим хрюны не смешно?С Аеком тоже судьи мешали,а со СКА тоже семнадцать пенальти не поставил?А таких моментов как с Уфой в любом матче минимум три-четыре набирается и,что за каждый пенальти ставить?Как начинают вас судить без фокусов так вы без вопросов сливаете,лучше вспомните прошлый сезон и сколько пенок было в ваши ворота не поставлены и сколько футболистов должны были удалится?Хотя вам в ближайшие три тура и пенальти не помогут ибо разорвут вас тузик грелку)

16:19

alex-ls

конечно не пенальти. просто Зобнина ударили по ногам 7 раз. один раз в штрафной, все нормально

16:03

Блудный Свин .

Уже второй намёк от Иванова Федунишке что надобно за первые семь туров рассчитаться... иначе начнут судить по правилам...

15:58

onlywhitespartak

Platinum1991 во первых вспомни последний тур с Уфой в прошлом чемпионате , пенальти был в ворота спартак , во вторых ты такую ерись пишешь что по остальному отвечать даже не охота ! А Иванов решил своего поддержать чистый пенальти был , да это не оправдание , но когда в каждом туре не ставят пенальти очевидные это уже подозрительно ! Почти в каждом туре можно было ставить очевидные пенальти и ладно когда выигрывали на этом внимания не заострить , но щас этот Иванов лучше бы молчал

15:58

П_о_в_а_р

zampofin Иванов всегда ненавидел Спартак ------------------------------------ Иванов и подбирает судей по этому показателю... Ненавидишь Спартак - готов судить РФПЛ.

15:56

Platinum1991

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: "МОМЕНТ С ЗОБНИНЫМ В МАТЧЕ "СПАРТАК" – "УФА" – ЭТО НЕ ПЕНАЛЬТИ". Однозначно - НЕ ПЕНАЛЬТИ! В прошлом сезоне в ворота Спартака не было назначено НИ ОДНОГО ПЕНАЛЬТИ! В этом сезоне эта судейская история ПРОДОЛЖАЕТСЯ и она судьям ОЧЕНЬ нравится, потому что всё упирается в ЦЕНУ ВОПРОСА! Вот вам судейская помощь Спартаку и в каком виде, но всем понятно, что НЕ БЕСПЛАТНО. После того, как судейская НАХРАПИСТАЯ помощь Спартаку резко ИССЯКАЕТ, то Спартак оказывается на задворках Европы, чемпионата России по футболу и кубкового ПРОВАЛА. Это и есть РЕАЛЬНОЕ место Спартака. Медленно, но УВЕРЕННО Спартак катится ВНИЗ под ШКВАЛ критического недовольства болельщиков Спартака. А воз и НЫНЕ ТАМ и всё возвращается на круги своя, от сезона к СЕЗОНУ! И так ВСЕ последние ПЯТЬ СЕЗОНОВ падения вниз Спартака, как под КОПИРКУ! Только тренеры разные, а результат одинаков для всех - ПРОВАЛ!

15:45

Promesov

Братья мои не верьте глазам своим верьте учителю Валентну его светлейшество Иванову - хари хари хари кришна хари хари хари рама учитель велик в него сам бог вселился - хари хари хари кришна хари хари хари рама

15:45

zampofin

Иванов всегда ненавидел Спартак

15:34

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ