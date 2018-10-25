В офисе "Фратрии" появился альбом для слов благодарности Каррере

В офисе "Фратрии" появился альбом, в который можно записать слова благодарности бывшему главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере. Фото Телеграм-канал "Фратрии"

С сегодняшнего дня в офисе "Фратрии" будет лежать альбом, в который можно записать пожелания, слова благодарности или напутствия бывшему главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере. Как сообщается в телеграм-канале "Фратрии", в дальнейшем данный альбом будет передан самому итальянцу.

В среду, 24 октября, Каррера дал прощальную пресс-конференцию, а болельщики "Спартака" тепло его проводили.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник, 22 октября, его отправили в отставку после того, как в воскресенье, 21 октября, москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).