Источник: Манчини договорился с "Зенитом" о расторжении контракта

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с клубом, утверждает Corriere della Sera.

В понедельник, 14 мая, совет директоров "Зенита" официально объявит об отставке специалиста, после чего он встретится в Риме с представителями Федерации футбола Италии. По данным источника, Манчини возглавит итальянскую сборную. Его контракт будет рассчитан на два года с зарплатой менее 2 миллионов евро в год и бонусом за выход в финальную стадию Евро-2020.

По данным "СЭ", окончательного решения по сумме неустойки, которую Манчини заплатит "Зениту", пока нет. Варианты развития ситуации - здесь.

"Зенит" под руководством Манчини занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ и попадет в следующем сезоне только в Лигу Европы.

Сборную Италии на данный момент на правах исполняющего обязанности возглавляет Луиджи Ди Бьяджо. В этой должности он сменил Джампьеро Вентуру, под руководством которого итальянцы не пробились на ЧМ-2018.

Ожидается, что первый матч под руководством Манчини Италия проведет 28 мая против Саудовской Аравии. 7 сентября в Болонье состоится первая официальная игра - матч Лиги наций против Польши.