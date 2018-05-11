Дик Адвокат: "Зенит"? Давайте дождемся окончания сезона"

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о своем возможном возвращении в "Зенит". По данным "СЭ", на понедельник запланирован совет директоров клуба из Санкт-Петербурга, на котором обсудят итоги сезона и может быть принято решение о будущем тренере.

- "Зенит" еще играет в нынешнем сезоне чемпионата России. С моей стороны было бы не этично комментировать какие-либо слухи о том, что я - кандидат на пост нового тренера. Пока есть действующий тренер, комментировать слухи нет смысла. Давайте дождемся окончания сезона, - сказал Адвокат корреспонденту "СЭ". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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