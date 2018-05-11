Дик Адвокат: "Зенит"? Давайте дождемся окончания сезона"

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о своем возможном возвращении в "Зенит". По данным "СЭ", на понедельник запланирован совет директоров клуба из Санкт-Петербурга, на котором обсудят итоги сезона и может быть принято решение о будущем тренере.
- "Зенит" еще играет в нынешнем сезоне чемпионата России. С моей стороны было бы не этично комментировать какие-либо слухи о том, что я - кандидат на пост нового тренера. Пока есть действующий тренер, комментировать слухи нет смысла. Давайте дождемся окончания сезона, - сказал Адвокат корреспонденту "СЭ". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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Da Lyrikas
Versus67 Не бей и не Беги?)))............ Пришел в Зенит - подписал Адвоката, пришел в РФС - подписал Адвоката, хотел после него подписать Манчини, но его убрали и подписали Капелло, вернулся в Зенит - подписал-таки Манчини, щас Манчини уйдет - он опять Адвоката подпишет. Смех, да и только.
00:28
Versus67
Da Lyrikas Фурсенко только двух тренеров знает...................... Не бей и не Беги?)))
00:17
Versus67
Разводят)))) Дана Петреску подписали, боятся признаться.
00:16
Da Lyrikas
Фурсенко только двух тренеров знает.
00:07
Andrey_Veselov
#Семак 2018
23:52 11 мая
GreySport
Слабо как то обратно брать адвокатика. Народное же достояние, что мелочиться то Моуринью надо брать!
23:43 11 мая