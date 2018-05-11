23:20 11 мая | Футбол — РФПЛ

Дик Адвокат: "Зенит"? Давайте дождемся окончания сезона"

27 августа 2009 года. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Насьонал" - 1:1. Прощание Дика АДВОКАТА с болельщиками сине-бело-голубых. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ Дик АДВОКАТ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, "ФК Зенит"
27 августа 2009 года. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Насьонал" - 1:1. Прощание Дика АДВОКАТА с болельщиками сине-бело-голубых. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ
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Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о своем возможном возвращении в "Зенит". По данным "СЭ", на понедельник запланирован совет директоров клуба из Санкт-Петербурга, на котором обсудят итоги сезона и может быть принято решение о будущем тренере.

- "Зенит" еще играет в нынешнем сезоне чемпионата России. С моей стороны было бы не этично комментировать какие-либо слухи о том, что я - кандидат на пост нового тренера. Пока есть действующий тренер, комментировать слухи нет смысла. Давайте дождемся окончания сезона, - сказал Адвокат корреспонденту "СЭ". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Da Lyrikas

Versus67 Не бей и не Беги?)))............ Пришел в Зенит - подписал Адвоката, пришел в РФС - подписал Адвоката, хотел после него подписать Манчини, но его убрали и подписали Капелло, вернулся в Зенит - подписал-таки Манчини, щас Манчини уйдет - он опять Адвоката подпишет. Смех, да и только.

00:28

Versus67

Da Lyrikas Фурсенко только двух тренеров знает...................... Не бей и не Беги?)))

00:17

Versus67

Разводят)))) Дана Петреску подписали, боятся признаться.

00:16

Da Lyrikas

Фурсенко только двух тренеров знает.

00:07

Andrey_Veselov

#Семак 2018

23:52 11 мая

GreySport

Слабо как то обратно брать адвокатика. Народное же достояние, что мелочиться то Моуринью надо брать!

23:43 11 мая

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