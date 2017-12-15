"Спартак" интересуется младшим из братьев Еременко

Как сообщили "СЭ" коллеги с радиостанции SRF Info, "Спартак" проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику "Базеля" Сергею Еременко.
Футболист, основное амплуа которого центральный хавбек, начинал карьеру в финском "Яро", откуда перед началом сезона-2016/17 перебрался в швейцарский клуб, где выступает за молодежный состав. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Еременко в 150 тысяч евро. Вопрос о его переходе к красно-белым может быть решен после Нового года.
Напомним, что отец Сергея - Алексей - выступал в высшей лиге СССР за ростовский СКА, московские "Спартак", "Торпедо" и "Динамо", а старшие братья играли в РФПЛ: Алексей за "Сатурн" и "Рубин", Роман за тех же казанцев и ЦСКА. (Вячеслав КОРОТКИН)
Брат-3. Несколько кадров Сергея Еременко и его семьи //
Клан Еременко, или Папа, мама, я - спортивная семья //
"Роман как брошенка". Алексей Еременко рассказал, как живет брат, экс-полузащитник ЦСКА
- Рубин
- Сатурн
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Торпедо М
- СКА Р/Д
- Базель (футбол)
- Роман Еременко
- Алексей Еременко-мл. (футболист)
- Алексей Еременко-ст. (тренер)
- Сергей Еременко
ciko44
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15:46
Новоуепинни
И ваще - с чего вдруг эта фигня чуть ли не главной новостью поставлена? Пфф, оборжусь щас со свинячих гоноров
15:46
Новоуепинни
А Педророша че - в составе не будет чтоле? И эта - покажьте еще шестерых темненьких, в прош годе покупали
15:43
Новоуепинни
Кокс прячьте, пацаны
15:42
Vartanov Jorik✭
Drek А где же СВОИ, 18-ти летние. А младший вообще-то совсем еще сырой и не суперзвезда восходящая.В этом возрасте в ЦСКА мальчишки в ЛЧ играют. Не лучше ли просто взять своего воспианника и просто ему доверять?________ может лучше, а может нет, откуда знать кто как раскроется, может Еременко будущий Месси, а может будущий Васин, в любом случае надо пробовать, вдруг стрельнет
15:32
abs68
какой-то любитель Федуна расписывал мне про хваленную спартаковскую школу - а где же её воспитанники? Видать ни о чем эта школа, что приходится подписывать всяких Еременко чтобы быть в лимите.
15:32
Drek
А где же СВОИ, 18-ти летние. А младший вообще-то совсем еще сырой и не суперзвезда восходящая.В этом возрасте в ЦСКА мальчишки в ЛЧ играют. Не лучше ли просто взять своего воспианника и просто ему доверять?
15:17
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15:12
Очень плохой мальчик
Тоже наркоман?
15:09
Alexa1977
Будет бамбук курить,молодой ещё.
15:05
shpasic
младшему ещё не разрешают со старшими расслабляться?
14:56