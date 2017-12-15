14:50 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" интересуется младшим из братьев Еременко

18 октября. Москва. ЦСКА - "Базель" - 2:3. Сергей ЕРЕМЕНКО в матче Юношеской лиги УЕФА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
18 октября. Москва. ЦСКА - "Базель" - 2:3. Сергей ЕРЕМЕНКО в матче Юношеской лиги УЕФА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как сообщили "СЭ" коллеги с радиостанции SRF Info, "Спартак" проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику "Базеля" Сергею Еременко.

Футболист, основное амплуа которого центральный хавбек, начинал карьеру в финском "Яро", откуда перед началом сезона-2016/17 перебрался в швейцарский клуб, где выступает за молодежный состав. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Еременко в 150 тысяч евро. Вопрос о его переходе к красно-белым может быть решен после Нового года.

Напомним, что отец Сергея - Алексей - выступал в высшей лиге СССР за ростовский СКА, московские "Спартак", "Торпедо" и "Динамо", а старшие братья играли в РФПЛ: Алексей за "Сатурн" и "Рубин", Роман за тех же казанцев и ЦСКА. (Вячеслав КОРОТКИН)

Брат-3. Несколько кадров Сергея Еременко и его семьи //
Клан Еременко, или Папа, мама, я - спортивная семья //
"Роман как брошенка". Алексей Еременко рассказал, как живет брат, экс-полузащитник ЦСКА

 

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КОММЕНТАРИИ (11)
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ciko44

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15:46

Новоуепинни

И ваще - с чего вдруг эта фигня чуть ли не главной новостью поставлена? Пфф, оборжусь щас со свинячих гоноров

15:46

Новоуепинни

А Педророша че - в составе не будет чтоле? И эта - покажьте еще шестерых темненьких, в прош годе покупали

15:43

Новоуепинни

Кокс прячьте, пацаны

15:42

Vartanov Jorik✭

Drek А где же СВОИ, 18-ти летние. А младший вообще-то совсем еще сырой и не суперзвезда восходящая.В этом возрасте в ЦСКА мальчишки в ЛЧ играют. Не лучше ли просто взять своего воспианника и просто ему доверять?________ может лучше, а может нет, откуда знать кто как раскроется, может Еременко будущий Месси, а может будущий Васин, в любом случае надо пробовать, вдруг стрельнет

15:32

abs68

какой-то любитель Федуна расписывал мне про хваленную спартаковскую школу - а где же её воспитанники? Видать ни о чем эта школа, что приходится подписывать всяких Еременко чтобы быть в лимите.

15:32

Drek

А где же СВОИ, 18-ти летние. А младший вообще-то совсем еще сырой и не суперзвезда восходящая.В этом возрасте в ЦСКА мальчишки в ЛЧ играют. Не лучше ли просто взять своего воспианника и просто ему доверять?

15:17

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15:12

Очень плохой мальчик

Тоже наркоман?

15:09

Alexa1977

Будет бамбук курить,молодой ещё.

15:05

shpasic

младшему ещё не разрешают со старшими расслабляться?

14:56