"Спартак" интересуется младшим из братьев Еременко

Как сообщили "СЭ" коллеги с радиостанции SRF Info, "Спартак" проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику "Базеля" Сергею Еременко.

Футболист, основное амплуа которого центральный хавбек, начинал карьеру в финском "Яро", откуда перед началом сезона-2016/17 перебрался в швейцарский клуб, где выступает за молодежный состав. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Еременко в 150 тысяч евро. Вопрос о его переходе к красно-белым может быть решен после Нового года.

Напомним, что отец Сергея - Алексей - выступал в высшей лиге СССР за ростовский СКА, московские "Спартак", "Торпедо" и "Динамо", а старшие братья играли в РФПЛ: Алексей за "Сатурн" и "Рубин", Роман за тех же казанцев и ЦСКА. (Вячеслав КОРОТКИН)

Брат-3. Несколько кадров Сергея Еременко и его семьи //

Клан Еременко, или Папа, мама, я - спортивная семья //

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