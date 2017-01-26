Сергей Веденеев: "У Ивановича игровой спад. Он уже не выступает на высочайшем уровне"

Бывший защитник "Зенита", чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев отметил, что не видит необходимости приглашать иностранного футболиста в команду, когда на его позиции есть два русских футболиста.

- Честно говоря, я не очень понимаю, зачем "Зениту" правый защитник, к тому же иностранец, - рассказал Веденеев. - В команде на эту позицию есть два русских футболиста: Анюков и Смольников. Трудно понять смысл таких переговоров, если они идут. Зачастую это игры агентов.

- Если он все же перейдет в "Зенит", то усилит команду?

- Я вспоминаю "Шахтер", в котором, по сути, было две команды: одна играла в чемпионате, другой состав в Лиге чемпионов. Возможно, здесь такой же подход, хотя сложно сказать. Когда в команде много футболистов, очень сложно поддерживать хорошую атмосферу, ведь все хотят играть, но не все получают такую возможность. А ведь у иностранцев в чемпионате России меньше шансов, чем у русских, постоянно выходить в основном составе. К тому же у Ивановича идет игровой спад. Он длительное время выступал на высочайшем уровне, а сейчас уже нет.

У таких футболистов уровень мотивации всегда ниже, чем у тех, кто только начинает. Вопрос в том, как он будет играть, ведь его возможности уже ограничены. Первое время, полтора-два сезона, как Кришито и Гарай, возможно, он будет играть хорошо, потом, как и у них, может наступить естественный спад и понадобится новая мотивация. В любом случае, когда на позицию есть два русских футболиста, возникают вопросы к руководству "Зенита" о необходимости данного трансфера. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)