Сергей Семак: "Если мы хотим видеть сильный чемпионат России и полные стадионы - лимит нужно отменять"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что на данный момент полное импортозамещение или полная отмена лимита на легионеров в чемпионате России невозможны. Специалист подчеркнул, что премьер-лига станет сильнее после отмены лимита.

– Лимит на легионеров зависит только от руководства, но полное импортозамещение или полная отмена лимита сейчас невозможны, – цитирует "Спорт FM" Семака. – Тем не менее, если мы хотим видеть сильный чемпионат, заполнять стадионы и достойно выступать в Европе, лимит нужно отменить.