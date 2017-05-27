Сергей Семак: "Если мы хотим видеть сильный чемпионат России и полные стадионы - лимит нужно отменять"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что на данный момент полное импортозамещение или полная отмена лимита на легионеров в чемпионате России невозможны. Специалист подчеркнул, что премьер-лига станет сильнее после отмены лимита.
– Лимит на легионеров зависит только от руководства, но полное импортозамещение или полная отмена лимита сейчас невозможны, – цитирует "Спорт FM" Семака. – Тем не менее, если мы хотим видеть сильный чемпионат, заполнять стадионы и достойно выступать в Европе, лимит нужно отменить.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
решил поспорить с Самим отцом всея Руси??? зато хоть камментить его мнение можно. в отличии от новостей с паханом и его любовницей.
17:57
serzheo
Вот и Богданыча понесло, надо было токма тренером стать. Богданыч - а набрать масаев за миску похлебки - это круто? И чем они нам помогут? Или Амкар купит Халка?
17:53
Supostat
когда лимита не было сомневаюсь, что посещаемость на много лучше была
17:51
alex-ls
началось нытье
17:32