Сергей Рыжиков: "Со "Спартаком" утеплимся, наденем валенки"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков в эфире канала "Наш футбол" выразил удовлетворение итогом матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). Голкипер подчеркнул, что обе команды постарались показать свой максимум в этой встрече.
– Вы совершили сегодня умопомрачительный сэйв, поделитесь впечатлениями.
– Сыграл на инстинктах. Очень рад, что получилось выручить и набранному нами очку.
– Не было ли сегодня прохладно?
– Игра была веселенькая, хоть и было немного моментов, но она держала в напряжении. А погодные условия были одинаковыми для всех. Думаю, мы показали максимум для ноября, это касается и нас, и ЦСКА.
– Поле не помешало командам?
– Поле было нормальным, прекрасный стадион, кстати, поздравляю ЦСКА с такой ареной. Ну, такой вот зимний футбол. Нормальное поле.
– А ведь вам еще играть в Москве со "Спартаком" 5 декабря. Тогда вообще обещают "-15".
– Ничего, утеплимся, валенки наденем. Издержки футбольной России. Главное, чтобы болельщики не замерзли.
Richter-00
А в связи с тяжёлыми погодными условиями, нельзя ли переносить матч к примеру в Грозный или Краснодар? Или опять будут кричать о возврате на старую систему?
16:32