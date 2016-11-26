Сергей Рыжиков: "Со "Спартаком" утеплимся, наденем валенки"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков в эфире канала "Наш футбол" выразил удовлетворение итогом матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). Голкипер подчеркнул, что обе команды постарались показать свой максимум в этой встрече.

– Вы совершили сегодня умопомрачительный сэйв, поделитесь впечатлениями.

– Сыграл на инстинктах. Очень рад, что получилось выручить и набранному нами очку.

– Не было ли сегодня прохладно?

– Игра была веселенькая, хоть и было немного моментов, но она держала в напряжении. А погодные условия были одинаковыми для всех. Думаю, мы показали максимум для ноября, это касается и нас, и ЦСКА.

– Поле не помешало командам?

– Поле было нормальным, прекрасный стадион, кстати, поздравляю ЦСКА с такой ареной. Ну, такой вот зимний футбол. Нормальное поле.

– А ведь вам еще играть в Москве со "Спартаком" 5 декабря. Тогда вообще обещают "-15".

– Ничего, утеплимся, валенки наденем. Издержки футбольной России. Главное, чтобы болельщики не замерзли.