14:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Пусть кто-то из вас хотя бы один раз составит календарь"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что в адрес организации раздается много критики в связи с календарем чемпионата России. Функционер подчеркнул, что хотел бы увидеть составленный календарь от тех, кто критикует текущий.

– В наш адрес раздается очень много критики, – сказал Прядкин. – Могу сказать следующее: я хотел бы, чтобы кто-то из вас хотя бы один раз составил календарь и один раз подписал контракт с телевидением. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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sb1006

Ну да, составить календарь это вам не ракету в космос запустить. Наисложнейшая проблема !

14:17

Букер

Так ты заплати людям деньги, профессионалы сделают тебе календарь, вопрос в цене.

14:16

SP2

Напугаааал... А ничего что на любом факультете любого института каждый семестр составляются расписания занятий по сложности превышающие футбольный календарь раз в 100 примерно? Как же это у них так получается? ))

14:16

П_о_в_а_р

Вот именно. Сначала добейтесь... а то ишь...

14:11

boev75

Обращайтесь! Опыт есть

14:09

King's Bounty 161

А ты бы хоть раз деталь выточил...

14:09

баламошка

Ты как-будто хоть раз составлял календарь, клоун.

14:07

zux48

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

14:06

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