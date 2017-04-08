Сергей Прядкин: "Пусть кто-то из вас хотя бы один раз составит календарь"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что в адрес организации раздается много критики в связи с календарем чемпионата России. Функционер подчеркнул, что хотел бы увидеть составленный календарь от тех, кто критикует текущий.

– В наш адрес раздается очень много критики, – сказал Прядкин. – Могу сказать следующее: я хотел бы, чтобы кто-то из вас хотя бы один раз составил календарь и один раз подписал контракт с телевидением. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)