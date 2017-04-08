Сергей Прядкин: "Пусть кто-то из вас хотя бы один раз составит календарь"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что в адрес организации раздается много критики в связи с календарем чемпионата России. Функционер подчеркнул, что хотел бы увидеть составленный календарь от тех, кто критикует текущий.
– В наш адрес раздается очень много критики, – сказал Прядкин. – Могу сказать следующее: я хотел бы, чтобы кто-то из вас хотя бы один раз составил календарь и один раз подписал контракт с телевидением. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
sb1006
Ну да, составить календарь это вам не ракету в космос запустить. Наисложнейшая проблема !
14:17
Букер
Так ты заплати людям деньги, профессионалы сделают тебе календарь, вопрос в цене.
14:16
SP2
Напугаааал... А ничего что на любом факультете любого института каждый семестр составляются расписания занятий по сложности превышающие футбольный календарь раз в 100 примерно? Как же это у них так получается? ))
14:16
П_о_в_а_р
Вот именно. Сначала добейтесь... а то ишь...
14:11
boev75
Обращайтесь! Опыт есть
14:09
King's Bounty 161
А ты бы хоть раз деталь выточил...
14:09
баламошка
Ты как-будто хоть раз составлял календарь, клоун.
14:07
zux48
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
14:06