22:15 | Футбол — РФПЛ

Сара Фабрис: "Не все в "Спартаке" были уверены в том, что работа нутрициониста необходима"

Сара ФАБРИС. Фото ailpordenone.com
Сара ФАБРИС. Фото ailpordenone.com
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Бывший нутриционист (специалист по питанию) московского "Спартака" Сара Фабрис в интервью корреспонденту "СЭ" рассказала об уходе из столичного клуба.

 
Диетолога Сару ФАБРИС уволили из &quot;Спартака&quot;."Спартак" расстался с диетологом и шеф-поваром. Кто следующий?

– Это правда, что я больше не работаю в "Спартаке". Мы делали отличную работу, поэтому жаль, что все так сложилось, – заявила Фабрис.

– Почему вы ушли из клуба? Чье это было решение?

– Это не было моим решением. Я была очень удивлена, ведь никто и никогда не жаловался на мою работу. Считаю, что кто-то просто не понимает важность моей работы и не доверяет ей. Ведь я работаю не только над диетами и контролем веса. Я ввела правильное использование пищевых добавок, более конкретный, особый анализ крови... Все это должно сделать "Спартак" сильнее!

– Вас уволили из-за непонимания сути вашей работы?

– Может быть, не все были уверены в том, что моя работа была необходимой. Научное объяснение этой работы было важным, но не все понимали это из-за отсутствия знаний.

– Вас же пригласил Массимо Каррера, почему он не отстоял вашу должность перед руководством?

– Это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество! (Игорь НОВИКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Пиитерец

Ключевого человека для поросячьего бизнеса уволили, теперь привесы красно-черного поголовья упадут.

23:35

BeeBop

Представляю статью в СЭ: "Директор пермского Амкара уволил агронома!" и следом интервью с им...

23:23

вперёд Спартак!

Плохо, когда люди главного тренера увольняются без его ведома (если это действительно так). Так недалеко и до "Тренеришки-2"...

23:16

Karerra

Наверное правильно Федун сделал. Все рекомендации , которые можно было дать она уже дала - дальше по накатанной.

23:15

NVA23

To Гаттузо Крут!!!!!!#! Ты можешь что-либо новое помимо темы с хлевом в никуда?! Достал уже твой плоский типа юмор. Смеёшься а-ля ржёшь только ты. Ну и пиши тихо себе в тетрадку под столом дома, а сюда не изрыгай, карапузо...)

23:04

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А зачем она нужна в хлеву????! Какое там питание: корыто помоев, да чан с ботвиньей, такое и простой Повар с тремя классами может сварганить.

22:57

edgar84

господи, раньше такого идиотизма не было, чтобы все оплакивали тетю, которая готовила борщ в Тарасовке, интересно, она работает до сих пор? вокруг Спартака трутся таких нутриционистов - уйма и тележка

22:52

pafalex

А нет ли здесь чего то такого... анаболического???Может не захотела скрывать применение допинга и поэтому слетела ???Ведь как в спартачке это все применялось мы помним!!!

22:50

баламошка

Не поминайте лихом. И не грустите. Если что, готов с вами переспать.

22:31

баламошка

Колдунья и повелительница эффекта плацебо)

22:30

Дитмар

Ключевое слово: "добавки".

22:24

shpasic

учти, Эдик, один аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей НУТРЕННЕГО сгорания!

22:21

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