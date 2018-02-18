Сара Фабрис: "Не все в "Спартаке" были уверены в том, что работа нутрициониста необходима"

Бывший нутриционист (специалист по питанию) московского "Спартака" Сара Фабрис в интервью корреспонденту "СЭ" рассказала об уходе из столичного клуба.
– Это правда, что я больше не работаю в "Спартаке". Мы делали отличную работу, поэтому жаль, что все так сложилось, – заявила Фабрис.
– Почему вы ушли из клуба? Чье это было решение?
– Это не было моим решением. Я была очень удивлена, ведь никто и никогда не жаловался на мою работу. Считаю, что кто-то просто не понимает важность моей работы и не доверяет ей. Ведь я работаю не только над диетами и контролем веса. Я ввела правильное использование пищевых добавок, более конкретный, особый анализ крови... Все это должно сделать "Спартак" сильнее!
– Вас уволили из-за непонимания сути вашей работы?
– Может быть, не все были уверены в том, что моя работа была необходимой. Научное объяснение этой работы было важным, но не все понимали это из-за отсутствия знаний.
– Вас же пригласил Массимо Каррера, почему он не отстоял вашу должность перед руководством?
– Это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество! (Игорь НОВИКОВ)
Пиитерец
Ключевого человека для поросячьего бизнеса уволили, теперь привесы красно-черного поголовья упадут.
23:35
BeeBop
Представляю статью в СЭ: "Директор пермского Амкара уволил агронома!" и следом интервью с им...
23:23
вперёд Спартак!
Плохо, когда люди главного тренера увольняются без его ведома (если это действительно так). Так недалеко и до "Тренеришки-2"...
23:16
Karerra
Наверное правильно Федун сделал. Все рекомендации , которые можно было дать она уже дала - дальше по накатанной.
23:15
NVA23
To Гаттузо Крут!!!!!!#! Ты можешь что-либо новое помимо темы с хлевом в никуда?! Достал уже твой плоский типа юмор. Смеёшься а-ля ржёшь только ты. Ну и пиши тихо себе в тетрадку под столом дома, а сюда не изрыгай, карапузо...)
23:04
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А зачем она нужна в хлеву????! Какое там питание: корыто помоев, да чан с ботвиньей, такое и простой Повар с тремя классами может сварганить.
22:57
edgar84
господи, раньше такого идиотизма не было, чтобы все оплакивали тетю, которая готовила борщ в Тарасовке, интересно, она работает до сих пор? вокруг Спартака трутся таких нутриционистов - уйма и тележка
22:52
pafalex
А нет ли здесь чего то такого... анаболического???Может не захотела скрывать применение допинга и поэтому слетела ???Ведь как в спартачке это все применялось мы помним!!!
22:50
баламошка
Не поминайте лихом. И не грустите. Если что, готов с вами переспать.
22:31
баламошка
Колдунья и повелительница эффекта плацебо)
22:30
Дитмар
Ключевое слово: "добавки".
22:24
shpasic
учти, Эдик, один аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей НУТРЕННЕГО сгорания!
22:21