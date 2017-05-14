Роман Бабаев: "ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с Еременко"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что предпосылки к продлению трудового договора с полузащитником Романом Еременко отсутствуют. С 18 ноября 2016 года финн был дисквалифицирован на два года от футбольной деятельности из-за проваленного допинг-теста. В анализах игрока был найден кокаин. Действующий контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 30 июня.

– Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет, – цитирует ТАСС Бабаева. – Причина понятна – дисквалификация продолжает действовать", – сказал Бабаев. Изменилась ли зарплата Еременко после того, как на него была наложена дисквалификация? Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации.

Апелляция Еременко на решение УЕФА в CAS? Точную дату не вспомню, но вроде бы это произойдет летом. Дела Еременко ведут его агент и юристы.