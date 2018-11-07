Рауль Рианчо: "Я не самоубийца, не безумец и не глупец"

И.о. главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал критику в свой адрес со стороны прессы и болельщиков.

- Слышали о том, что в футбольном сообществе вам дали несколько прозвищ? Как к этому относитесь?

- Насчет кличек неинтересно, никогда не интересовался этим. Я не самоубийца, не безумец и не глупец. Я благодарен "Спартаку", верен ему. Мне 58 лет, я работаю в "Спартаке", "Спартак" платит мне хорошие деньги. Я считаю своим долгом сделать все от меня зависящее, чтобы оградить клуб от критики в их адрес. Если так происходит, что зависимые журналисты хотят меня убить, то пусть будет так. Я принадлежу этому клубу и хочу, чтобы этот клуб побеждал. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

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