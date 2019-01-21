Погребняк работает по индивидуальной программе. В общей группе его ждут на втором сборе "Урала"

На первом зимнем сборе клуба из Екатеринбурга, который начался 11 января на Кипре, 35-летний форвард Павел Погребняк тренируется по индивидуальной программе. Футболист восстановился от травмы ахилла, полученной в апреле прошлого года в полуфинальном матче Олимп-Кубка России в составе "Тосно" против "Спартака"​ (1:1, 5:4 – пенальти), но пока все-таки не до конца готов к работе в общей группе.

Нападающий должен вернуться в нее на втором сборе – он тоже состоится на Кипре с 29 января.

Напомним, что Погребняк заключил однолетний контракт с "Уралом" 29 августа 2018 года, но пока не провел в его составе ни одной встречи. (Вячеслав Короткин)

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