Пашалич - о матче с "Локомотивом": "Будет тяжелая игра, битва"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команда выиграет встречу, если будет отдаваться на сто процентов. Он также добавил, что будет защищать цвета красно-белых сердцем.

– В субботу "Спартаку" предстоит встреча с "Локомотивом". Что-нибудь знаете об этой команде? – вопрос Пашаличу.

– Да, потому что мой друг по сборной Чорлука играет в этом клубе. Я видел игру за Суперкубок. За несколько дней до матча узнал о том, что мной интересуются красно-белые, и решил посмотреть встречу. В субботу будет тяжелая игра, битва. Но если будем отдаваться на сто процентов, выиграем. Нам очень нужна победа. Мечтаем порадовать своих болельщиков.

– Как вы узнали об интересе "Спартака"?



– Сначала мне сказал агент. А затем позвонил Массимо Каррера. После разговора с ним решил, что хотел бы попробовать себя в "Спартаке". Я также общался с Антонио Конте. Он сказал, что это хороший шанс для меня, что смогу постоянно выходить на поле и совершенствовать игру.



После того как подписал контракт с красно-белыми, болельщики прислали мне много сообщений в социальных сетях. Благодарю их за поддержку. Безмерно приятно. Хочу сказать, что буду защищать цвета "Спартака" сердцем.