Отступные за Ригони - 60 миллионов евро

По данным "СЭ", "Зенит" прописал в контракте новичка клуба Эмилиано Ригони сумму выкупа в размере 60 миллионов евро. Сегодня 24-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт с сине-бело-голубыми.
Ранее сообщалось, что "Индепендьенте" получит за трансфер футболиста 10,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Ригони провел 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 11 мячей. (Гоша ЧЕРНОВ)
rusfed 2.0
Долбаные бакланы
17:23
top220
для газового денежного мешка - сущие копейки)
17:20
Гаттузо Крут!!!!!!#!
CoM/~/oster ////Тебя он не затронет! Ибо у тебя ничего нет. А с ФФП у Зенита все в порядке.
17:19
Millwall82
Долго наблюдал за идиотами на эт, про Барсу смешно)))) но действительно учитывая как и кого этот Великий клуб покупает. То вполне возможно и заплатят) Даже китайцы их развели на 40 за бразильского старца.
17:13
CoM/~/oster
Что там с финансовым фейр-плей?
17:08
Долго наблюдал за идиотами на эт
китайсы заплатят или барса)))
17:08