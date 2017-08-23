Отступные за Ригони - 60 миллионов евро

По данным "СЭ", "Зенит" прописал в контракте новичка клуба Эмилиано Ригони сумму выкупа в размере 60 миллионов евро. Сегодня 24-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт с сине-бело-голубыми.

Ранее сообщалось, что "Индепендьенте" получит за трансфер футболиста 10,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Ригони провел 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 11 мячей. (Гоша ЧЕРНОВ)