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16:51 | Футбол — РФПЛ

Отступные за Ригони - 60 миллионов евро

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По данным "СЭ", "Зенит" прописал в контракте новичка клуба Эмилиано Ригони сумму выкупа в размере 60 миллионов евро. Сегодня 24-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт с сине-бело-голубыми.

Ранее сообщалось, что "Индепендьенте" получит за трансфер футболиста 10,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Ригони провел 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 11 мячей. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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rusfed 2.0

Долбаные бакланы

17:23

top220

для газового денежного мешка - сущие копейки)

17:20

Гаттузо Крут!!!!!!#!

CoM/~/oster ////Тебя он не затронет! Ибо у тебя ничего нет. А с ФФП у Зенита все в порядке.

17:19

Millwall82

Долго наблюдал за идиотами на эт, про Барсу смешно)))) но действительно учитывая как и кого этот Великий клуб покупает. То вполне возможно и заплатят) Даже китайцы их развели на 40 за бразильского старца.

17:13

CoM/~/oster

Что там с финансовым фейр-плей?

17:08

Долго наблюдал за идиотами на эт

китайсы заплатят или барса)))

17:08