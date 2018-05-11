Новый ТВ-контракт РФПЛ: условия и сроки

"СЭ" стали известны условия и сроки нового ТВ-контракта РФПЛ.

Прежний договор истекает по окончании текущего сезона.

Новый контакт с "Матч-ТВ" (а именно этот ТВ-канал, входящий в структуру "Газпром-Медиа", и является фаворитом), рассчитан на 4 года.

Пока речь идет о том, что клубы будут получать 1,5 миллиарда рублей в год – это те же самые деньги, что и в прошлом договоре. Впрочем, клубы до подписания контракта планируют несколько повысить сумму. (Сергей ЕГОРОВ)

Сергей Прядкин: "Предложение "Матч-ТВ" по телеправам выглядит убедительно" //

Виталий Мутко: "Даже я, если в дороге, плачу 75 рублей, чтобы посмотреть "Локомотив" - "Зенит" //

Прядкин подтвердил получение предложения на 11 миллиардов рублей за права на показ матчей РФПЛ