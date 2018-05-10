Виталий Мутко: "Даже я, если в дороге, плачу 75 рублей, чтобы посмотреть "Локомотив" - "Зенит"

Исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и делам молодежи Виталий Мутко высказал свое отношение касательно телетрансляций чемпионата России. По его словам, в новом контракте РФПЛ с вещателем должно быть прописано, что два лучших матча в каждом туре будут показаны на общедоступном канале.

– Сейчас заканчивается контракт, подводятся его итоги. Партнер РФПЛ хочет немного заработать денег, – цитирует ТАСС Мутко. – Даже я, если где-то в дороге, плачу 75 рублей и по интернету смотрю матч "Локомотив" – "Зенит". Конечно, это ненормально.

В будущем контракте такого быть не может. Президенту РФПЛ Сергею Прядкину я об этом сказал. Два топовых матча обязательно должны показываться по общедоступному телевидению. Но в текущем контракте такого пункта нет.

Думаю, что они договорятся, я видел проект договора. И тогда два лучших матча будут на открытом канале. Кто хочет смотреть остальные матчи дома с бокалом пива, пусть платят и смотрят с утра до ночи.