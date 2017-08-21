Миодраг Божович: "До конца лета "Арсенал" приобретет одного-двух игроков"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 7-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1) отметил, что команде повезло в моменте, когда нападающий грозненцев Лео Жаба не реализовал пенальти. Специалист подчеркнул, что команда горела желанием одержать первую гостевую победу впервые за долгое время.

– Многое зависит от удачи, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Божович. – Если бы Жаба реализовал пенальти – нам было бы очень тяжело. В прошлом сезоне "Арсенал" не выиграл ни одного матча на выезде. У ребят было большое желание завершить эту серию, и благодаря этому желанию мы и выиграли.

Были игры, где мы заслуживали очки, но проигрывали. Надеюсь, удача повернется к нам лицом. Новички? Думаю, стоит ждать одного-двух новичков.

Цель на сезон? Честно говоря, не знаю. Судя по старту сезона, мы должны были бороться за выживание. Но если продолжим побеждать – постараемся зацепиться за десятку.

Трансляция матча "Ахмат" – "Арсенал"