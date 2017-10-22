Михаил Боярский: "Думаю, "Зенит" ждет золотой сезон"

Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил мнение, что питерский клуб, скорее всего, станет чемпионом России в текущем сезоне. Питерцы лидируют в турнирной таблице после 14 туров, сегодня они сыграли вничью в выездном поединке с ЦСКА (0:0).

– Скамейка у Манчини длиннющая. Это может стать миной замедленного действия?

– Нет. Манчини – тренер опытнейший. Гораздо умнее всех болельщиков вместе взятых. Тут за него даже думать не стоит. Важно, что он использует много футболистов. К лавке никто не прирастает, каждый находится в обойме, считает себя нужным.

– "Зенит" для вас – главный фаворит чемпионата?

– Бесспорно. Сейчас команда объективно сильнее конкурентов. Думаю, Петербург ждет золотой сезон. (Алекандр КРУЖКОВ)

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