19:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Глушаков получил травму, не хотел им рисковать"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2) заявил, что поменял полузащитника Дениса Глушакова из-за повреждения, сообщает из Краснодара спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8. "Краснодар" занимает четвертую строчку.

– "Краснодар" провел хороший матч, он играет в Лиге Европы, это выдающаяся команда, – сказал Каррера. – Нам было нелегко. Обе команды играли на победу и показали хороший футбол.

– Вы заменили Глушакова на Мельгарехо. Почему?

– Я не хотел рисковать Глушаковым, потому что он получил травму.

"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

Глушаков - это похороны. а Газинский не поверил.

19:50

Jean4

Надо признать, что Глушаков сегодня сыграл плохо, всю борьбу почти проиграл, хуже сыграл только Ещенко. Сам на себя сегодня был не похож.

19:37

dv2205

поменял чтобы не удалили - очень корректен тренер ибо игрочишка пошел вразнос и так поломал одного

19:35

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