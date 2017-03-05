Массимо Каррера: "Глушаков получил травму, не хотел им рисковать"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2) заявил, что поменял полузащитника Дениса Глушакова из-за повреждения, сообщает из Краснодара спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8. "Краснодар" занимает четвертую строчку.
– "Краснодар" провел хороший матч, он играет в Лиге Европы, это выдающаяся команда, – сказал Каррера. – Нам было нелегко. Обе команды играли на победу и показали хороший футбол.
– Вы заменили Глушакова на Мельгарехо. Почему?
– Я не хотел рисковать Глушаковым, потому что он получил травму.
shpasic
Глушаков - это похороны. а Газинский не поверил.
19:50
Jean4
Надо признать, что Глушаков сегодня сыграл плохо, всю борьбу почти проиграл, хуже сыграл только Ещенко. Сам на себя сегодня был не похож.
19:37
dv2205
поменял чтобы не удалили - очень корректен тренер ибо игрочишка пошел вразнос и так поломал одного
19:35