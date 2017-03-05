Массимо Каррера: "Глушаков получил травму, не хотел им рисковать"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2) заявил, что поменял полузащитника Дениса Глушакова из-за повреждения, сообщает из Краснодара спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8. "Краснодар" занимает четвертую строчку.

– "Краснодар" провел хороший матч, он играет в Лиге Европы, это выдающаяся команда, – сказал Каррера. – Нам было нелегко. Обе команды играли на победу и показали хороший футбол.

– Вы заменили Глушакова на Мельгарехо. Почему?

– Я не хотел рисковать Глушаковым, потому что он получил травму.

"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью