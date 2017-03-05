18:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 2:2. Команды не выявили победителя в матче 18-го тура РФПЛ. Фото ФК "Спартак"
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 2:2. Команды не выявили победителя в матче 18-го тура РФПЛ. Фото ФК "Спартак"
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"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России. В первом тайме хавбек красно-белых Фернанду открыл счет ударом со штрафного, а защитник гостей Сердар Таски отправил мяч в свои ворота. После перерыва свой первый гол за "Спартак" забил нападающий Луиз Адриану, у хозяев с пенальти отличился форвард Федор Смолов, который не смог завершить встречу из-за повреждения – "Краснодар" уже использовал все три замены и доигрывал матч вдесятером.

Таким образом, идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Краснодар" – "Спартак" (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: Фернанду, 3 (0:1). Таски, 15 - в свои ворота (1:1). Луиз Адриану, 54 (1:2). Смолов, 73 - с пенальти (2:2).

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Гранквист, Налду, Рамирес, Вандерсон (Перейра, 64), Шишкин, Подберезкин, Газинский (Жигулев, 30), Классон (Окриашвили, 71), Смолов.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Самедов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Фернанду, Зобнин, Зе Луиш, Луиз Адриану.

Предупреждения: Глушаков, 45+2. Смолов, 64. Зобнин, 68. Зе Луиш, 90+3.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ, Веретешкин (оба Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

5 марта. Краснодар. "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (145)
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Никифор

Глушак всегда был подонком! А сегодня еще раз в этом убедился, подленький мерзавчик.

19:08

Антиконь .

Кому и Пльзень - Вселенная!!!

19:08

**гость**

Тони иди в дочки-матери играй ! Вчера твои =ТЁЛОЧКИ= балет показывали , пересмотри !

19:08

71

Глушаков - свинья, конечно, по-принадлежности.. но, не настолько же.

19:08

pakha

Mangust071 Расфигачит мясо Ростов и мы все порждем. Если, конечно, в очередной раз судейки мясу не подсобят... Не быть мясным днищам чимпиёнами даже в донной рфпл

19:08

coxo

футбол низкого качества

19:07

Баск

1.Спартак подленькая команда. Сама проси.ает все в Европе. Зато, когда встречается с командой, которая в ближайшие дни борется за нашу страну с европейскими командами, умышленно играет в кость. Вдруг испугаются, поберегутся. Надо этим воспользоваться. Результат 2 травмы ведущих игроков Краснодара. 2.Судья допустил две ошибки, повлиявшие на результат матча. Глушакова однозначно должен был удалить за подкат против Газинского. Ну, и пенальти на Смолове.

19:06

Адекватный Зритель_

Митюня,ты пальцы-то особо не гни.))) Точно такие же днори, только что дырявые.)))

19:05

Тони Старк

АЕК(кипр) для вас КОСМОС)

19:05

pakha

опять мясо отскочило за счет судейки без дисквалификаций, как же они задолбали

19:05

Mangust071

По качеству игры, жду матч с Ростовом, действительно сильной командой!!!Вперед Спартак!!!

19:04

Антиконь .

Хотя не знать обозначение приставки "АНТИ" - просто стыдно!!!!! Но, как говорится - каждому свое!!!! И у каждого свое производство!!!

19:04

Тони Старк

недолизал сегодня слюнявый штанги,недолизал)а луиза сразу лабзать ромбик начал,наследие питерского иуды покоя не даёт)

19:04

Rastan

С такой грубой игрой у Спартака нет шансов на чемпионство.

19:03

passerby

Игра смотрелась конечно повеселей, чем вчерашнее "действо", но уровень футбола был не очень, так как наши деревяшки никуда не исчезли, просто когда они еще не сильно утруждаются ( ЦСКА -Зенит) то зрелище вообще становиться удручающим, а когда стараются и бьются то можно еще смотреть...

19:03

Exsorsist

tod_kep Тони Старк------------ ты вообще адекватный человек слюной и пеной не подавился еще?)) ==========Это брат Излучения или его второй ник. Тони Старк - это диагноз.

19:02

irfa23

В первом тайме Глушаков чуть ногу не оторвал Газинскому, а Безбородов даже нарушение не увидел. Перед матчем с Сельтой жаль терять основного полузащитника((((

19:02

Антиконь .

Производственник Антиконь . Безбородов сделал ничью в пользу бомжей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18:47 ============================================================= Антиконь,это как я понимаю кобыла лесбиянка -------- Не, это ударница на Тверской!!! ... или у Большого Театра - так называемые производственники!!!

19:02

Митяй Антибомж

Коням и бомжам я бы посоветовал вообще шурнуть с этой ветки и забиться в самый дальний и тёмный угол после вчерашней феерии их недокоманд-импотентов ))

19:01

Тони Старк

На МАТЧ тв сказали,что пенальти 100%!!!!!!И второй пенальти скорее был чем не был,так что судья сегодня был за поросячую язву и выплевков с тушинских бараков.

19:01

krabovyj

Судья . проти-и-и-ивный !!!! Не поставил 18 пеналей и не удалил 12 игроков Спартака . лишил чистой победы слюнявых бомжей ....утритесь . выпердыши газовой горелки . несите свою Кока-икону к почетному четвертому месту ....

19:00

Новоуепинни

Скажу коротко: Свиньи Позорные!

19:00

Адекватный Зритель_

Самое честное судейство - в еврокубках! В ЛЕ, например.

19:00

sprut73

Это ужас, осмысленной игры ноль, такого количества брака в СДЮШОР себе не позволяет. Кутепов буратино привёз себе пеналь, выбить мяч за штрафную не в состоянии

18:59

Производственник

Антиконь . Безбородов сделал ничью в пользу бомжей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18:47 ============================================================= Антиконь,это как я понимаю кобыла лесбиянка

18:59

Антиконь .

А вообще смотрите в данный момент программу"На матче", где однозначно пришли к мнению - ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СПАРТАКА - НЕ БЫЛО И БЛИЗКО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

18:58

Тони Старк

Без судей хрюши были бы наравне с тульским арсеналом,два матча подряд то промяса не удаляют в матче с рубином,теперь глушок ломает газинского,а судьи молчат,ну а когда масай ногой бьёт в голову перейре это верх цинизма и особого отношения судеек к костоломам из тушинских амбаров.

18:57

tod_kep

Тони Старк------------ ты вообще адекватный человек слюной и пеной не подавился еще?))

18:56

antonov orsk

как команда претендующая на чемпионство не попыталась вырвать победу в последние минуты играя в большинстве? этот чудовищный трусливый перепас на своей половине поля убил больше, чем идиотский пенальти! Ещенко деревянный конкретно, ему надо работать над техникой, на поле у спартака не было лидера, единственного борца Глушакова с поля убрали, вывели на поле сладкого мельгарехо. В таких матчах нужно вырывать победу на зубах, а не довольствоваться ничьей.

18:56

Антиконь .

С таким судейством можно и на нормальную колбасу заработать!!!

18:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ