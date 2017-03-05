Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 2:2. Команды не выявили победителя в матче 18-го тура РФПЛ. Фото ФК "Спартак"

"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России. В первом тайме хавбек красно-белых Фернанду открыл счет ударом со штрафного, а защитник гостей Сердар Таски отправил мяч в свои ворота. После перерыва свой первый гол за "Спартак" забил нападающий Луиз Адриану, у хозяев с пенальти отличился форвард Федор Смолов, который не смог завершить встречу из-за повреждения – "Краснодар" уже использовал все три замены и доигрывал матч вдесятером.

Таким образом, идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8.

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18-й тур

"Краснодар" – "Спартак" (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: Фернанду, 3 (0:1). Таски, 15 - в свои ворота (1:1). Луиз Адриану, 54 (1:2). Смолов, 73 - с пенальти (2:2).

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Гранквист, Налду, Рамирес, Вандерсон (Перейра, 64), Шишкин, Подберезкин, Газинский (Жигулев, 30), Классон (Окриашвили, 71), Смолов.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Самедов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Фернанду, Зобнин, Зе Луиш, Луиз Адриану.

Предупреждения: Глушаков, 45+2. Смолов, 64. Зобнин, 68. Зе Луиш, 90+3.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ, Веретешкин (оба Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

5 марта. Краснодар. "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"