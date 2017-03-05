"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России. В первом тайме хавбек красно-белых Фернанду открыл счет ударом со штрафного, а защитник гостей Сердар Таски отправил мяч в свои ворота. После перерыва свой первый гол за "Спартак" забил нападающий Луиз Адриану, у хозяев с пенальти отличился форвард Федор Смолов, который не смог завершить встречу из-за повреждения – "Краснодар" уже использовал все три замены и доигрывал матч вдесятером.
Таким образом, идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Краснодар" – "Спартак" (Москва) – 2:2 (1:1)
Голы: Фернанду, 3 (0:1). Таски, 15 - в свои ворота (1:1). Луиз Адриану, 54 (1:2). Смолов, 73 - с пенальти (2:2).
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Гранквист, Налду, Рамирес, Вандерсон (Перейра, 64), Шишкин, Подберезкин, Газинский (Жигулев, 30), Классон (Окриашвили, 71), Смолов.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Самедов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Фернанду, Зобнин, Зе Луиш, Луиз Адриану.
Предупреждения: Глушаков, 45+2. Смолов, 64. Зобнин, 68. Зе Луиш, 90+3.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ, Веретешкин (оба Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).
5 марта. Краснодар. "Арена Краснодар".
Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 18-й тур. #КраснодарСпартак 0:1 3' Фернандо pic.twitter.com/pUq0Mc0VOG– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 18-й тур. #КраснодарСпартак 1:1 15' Сердар Таски (Автогол) pic.twitter.com/f3OzBBXRjU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 марта 2017 г.
.@acmilan 🙂🙂🙂Г⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 18-й тур. #КраснодарСпартак 1:2 54' Луис Адриано @LuizAdriano_9 (Дебют) pic.twitter.com/lYsFJCIUjs– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 18-й тур. #КраснодарСпартак 2:2 73' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 (Пенальти) pic.twitter.com/ZRXli1eEbQ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 марта 2017 г.
Никифор
Глушак всегда был подонком! А сегодня еще раз в этом убедился, подленький мерзавчик.
19:08
Антиконь .
Кому и Пльзень - Вселенная!!!
19:08
**гость**
Тони иди в дочки-матери играй ! Вчера твои =ТЁЛОЧКИ= балет показывали , пересмотри !
19:08
71
Глушаков - свинья, конечно, по-принадлежности.. но, не настолько же.
19:08
pakha
Mangust071 Расфигачит мясо Ростов и мы все порждем. Если, конечно, в очередной раз судейки мясу не подсобят... Не быть мясным днищам чимпиёнами даже в донной рфпл
19:08
coxo
футбол низкого качества
19:07
Баск
1.Спартак подленькая команда. Сама проси.ает все в Европе. Зато, когда встречается с командой, которая в ближайшие дни борется за нашу страну с европейскими командами, умышленно играет в кость. Вдруг испугаются, поберегутся. Надо этим воспользоваться. Результат 2 травмы ведущих игроков Краснодара. 2.Судья допустил две ошибки, повлиявшие на результат матча. Глушакова однозначно должен был удалить за подкат против Газинского. Ну, и пенальти на Смолове.
19:06
Адекватный Зритель_
Митюня,ты пальцы-то особо не гни.))) Точно такие же днори, только что дырявые.)))
19:05
Тони Старк
АЕК(кипр) для вас КОСМОС)
19:05
pakha
опять мясо отскочило за счет судейки без дисквалификаций, как же они задолбали
19:05
Mangust071
По качеству игры, жду матч с Ростовом, действительно сильной командой!!!Вперед Спартак!!!
19:04
Антиконь .
Хотя не знать обозначение приставки "АНТИ" - просто стыдно!!!!! Но, как говорится - каждому свое!!!! И у каждого свое производство!!!
19:04
Тони Старк
недолизал сегодня слюнявый штанги,недолизал)а луиза сразу лабзать ромбик начал,наследие питерского иуды покоя не даёт)
19:04
Rastan
С такой грубой игрой у Спартака нет шансов на чемпионство.
19:03
passerby
Игра смотрелась конечно повеселей, чем вчерашнее "действо", но уровень футбола был не очень, так как наши деревяшки никуда не исчезли, просто когда они еще не сильно утруждаются ( ЦСКА -Зенит) то зрелище вообще становиться удручающим, а когда стараются и бьются то можно еще смотреть...
19:03
Exsorsist
tod_kep Тони Старк------------ ты вообще адекватный человек слюной и пеной не подавился еще?)) ==========Это брат Излучения или его второй ник. Тони Старк - это диагноз.
19:02
irfa23
В первом тайме Глушаков чуть ногу не оторвал Газинскому, а Безбородов даже нарушение не увидел. Перед матчем с Сельтой жаль терять основного полузащитника((((
19:02
Антиконь .
Производственник Антиконь . Безбородов сделал ничью в пользу бомжей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18:47 ============================================================= Антиконь,это как я понимаю кобыла лесбиянка -------- Не, это ударница на Тверской!!! ... или у Большого Театра - так называемые производственники!!!
19:02
Митяй Антибомж
Коням и бомжам я бы посоветовал вообще шурнуть с этой ветки и забиться в самый дальний и тёмный угол после вчерашней феерии их недокоманд-импотентов ))
19:01
Тони Старк
На МАТЧ тв сказали,что пенальти 100%!!!!!!И второй пенальти скорее был чем не был,так что судья сегодня был за поросячую язву и выплевков с тушинских бараков.
19:01
krabovyj
Судья . проти-и-и-ивный !!!! Не поставил 18 пеналей и не удалил 12 игроков Спартака . лишил чистой победы слюнявых бомжей ....утритесь . выпердыши газовой горелки . несите свою Кока-икону к почетному четвертому месту ....
19:00
Новоуепинни
Скажу коротко: Свиньи Позорные!
19:00
Адекватный Зритель_
Самое честное судейство - в еврокубках! В ЛЕ, например.
19:00
sprut73
Это ужас, осмысленной игры ноль, такого количества брака в СДЮШОР себе не позволяет. Кутепов буратино привёз себе пеналь, выбить мяч за штрафную не в состоянии
18:59
Производственник
Антиконь . Безбородов сделал ничью в пользу бомжей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18:47 ============================================================= Антиконь,это как я понимаю кобыла лесбиянка
18:59
Антиконь .
А вообще смотрите в данный момент программу"На матче", где однозначно пришли к мнению - ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СПАРТАКА - НЕ БЫЛО И БЛИЗКО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
18:58
Тони Старк
Без судей хрюши были бы наравне с тульским арсеналом,два матча подряд то промяса не удаляют в матче с рубином,теперь глушок ломает газинского,а судьи молчат,ну а когда масай ногой бьёт в голову перейре это верх цинизма и особого отношения судеек к костоломам из тушинских амбаров.
18:57
tod_kep
Тони Старк------------ ты вообще адекватный человек слюной и пеной не подавился еще?))
18:56
antonov orsk
как команда претендующая на чемпионство не попыталась вырвать победу в последние минуты играя в большинстве? этот чудовищный трусливый перепас на своей половине поля убил больше, чем идиотский пенальти! Ещенко деревянный конкретно, ему надо работать над техникой, на поле у спартака не было лидера, единственного борца Глушакова с поля убрали, вывели на поле сладкого мельгарехо. В таких матчах нужно вырывать победу на зубах, а не довольствоваться ничьей.
18:56
Антиконь .
С таким судейством можно и на нормальную колбасу заработать!!!
18:55