Маммана 14 марта будет прооперирован в Риме

Как стало известно "СЭ", защитник "Зенита" Эмануэль Маммана будет прооперирован в одной из клиник Рима в среду, 14 марта. 22-летний аргентинец получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Он неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч. Медицинский штаб унес его с поля на носилках.

После завершения игры в Ростове-на-Дону Маммане был поставлен диагноз - субтотальный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что на восстановление от травмы у южноамериканца уйдет от 6 до 9 месяцев.

Напомним, Маммана выступает за "Зенит" с лета 2017 года. В этом сезоне он провел за питерцев 26 матчей во всех турнирах, отдав одну передачу.

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