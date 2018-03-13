Маммана 14 марта будет прооперирован в Риме

Как стало известно "СЭ", защитник "Зенита" Эмануэль Маммана будет прооперирован в одной из клиник Рима в среду, 14 марта. 22-летний аргентинец получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Он неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч. Медицинский штаб унес его с поля на носилках.
После завершения игры в Ростове-на-Дону Маммане был поставлен диагноз - субтотальный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что на восстановление от травмы у южноамериканца уйдет от 6 до 9 месяцев.
Напомним, Маммана выступает за "Зенит" с лета 2017 года. В этом сезоне он провел за питерцев 26 матчей во всех турнирах, отдав одну передачу.
Мамману унесли на носилках в матче против "Ростова" //
"Зенит" не смог победить "Ростов" и потерял Лунева, Мамману и Кузяева //
"Зенит" дал старт акции в поддержку Мамманы
EVIL915
ЗЗ+_____Холодно, блин! А чины и не думают, что сборные всех стран теряют игроков перед ЧМ! Осень-весна, ВПЕРЁД!
16:42
ЗЗ+
Какая-то прям тотальная и внеклубная эпидемия травм крестообразных связок на ровном месте в РФПЛ.
16:17
AndruFka
Выздоровления Маммане!!! Жёсткая травма, конечно... Болельщик Спартака
15:43
werder63
Вне клубных пристрастий, Мамману жаль! Здоровья, и надежного восстановления!
15:17