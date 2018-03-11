"Зенит" не смог победить "Ростов" и потерял Лунева, Мамману и Кузяева

"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России. Петербургский клуб на время поднялся на третье место в турнирной таблице, "Ростов" идет на десятой строчке.
В этой встрече "Зенит" потерял сразу трех игроков из-за травм. Голкипер Андрей Лунев получил травму по ходу предыгровой разминки. Вместо него игру начал Юрий Лодыгин. В самом начале встречи защитник Эмануэль Маммана неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч и, по всей видимости, повредил колено, после чего покинул поле лишь на носилках. Во втором тайме Далер Кузяев повредил голеностоп и покинул поле.
Чемпионат России
22-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:0
Ivarr
Видимо Зениту плевать на чемпионат. Не интересуют их верхние места.
16:23
марк де фоссен
У Будогосского опять коммент будет-к сожалению Еськов ошибся,не назначив пенальти в ворота Зенита.Приношу Ростову свои извинения.))
16:22
lёbenicht
Джаггер555, что помешало в матче с Уралом?
16:21
Spartak-Online1
Валера молодец,ничего не дал сделать сопернику.Еськов находился в хорошей позиции прекрасно видел эпизод и хватило наглости не поставить пенальти.
16:21
Shalom russkiy
Никак итальяшка не поймет, что деньги на покупку будут после выборов, когда тарифы на газ поднимут.
16:20
Джаггер555
На таких стадионах убогих и это в 21 веке, вообще нельзя играть в футбол.
16:20
serzheo
Уже летом черная кошка забролась - весь состав поменяли, но вроди бы пошло. Но нет, чудес не бывает. Тасуем состав, Кокорин на фланге, Ерохин и Оздоев на ключевых позициях.
16:20
Дон_Румата
SP2_____Спасибо, дон. Я ещё неопытный юзер - можно сказать, ламер. Но я выучусь и стану как читер или хакер.
16:18
Джаггер555
Результат закономерен - во-первых техничным игрокам очень трудно играть на таких полях. Играл бы Зенит в мае. Вынес бы Ростов в одну калитку. А в этой игре, накосячил судейка не назначив пенальти в ворота Зенита. Все претензии к Мутко и ко, которые не могут построить нормальные стадионы с крышей. На ремонт газонов и уборку больше денег тратят, чем построить нормальную крышу.
16:18
serzheo
Ждать лета не стоит. Манчини, собирайся уже сегодня. Насколько хороший игрок, настолько плохой тренер.
16:17
tvorog8088
Для такого Зенита 3 место будет большим успехом. Сейчас бы Ска обыграть, и чтоб Локо в ничейку сгонял, будет уже кое что.
16:17
SP2
И главное - ради чего убрали Луческу, Мака и Жулиану??? Вот ради такой тоски зеленой???
16:17
Spartak-Online1
Трите ,трите- все равно всех не перетрете))
16:17
Lars Berger
Тренерский гений Валерия Карпина играет на руку "Локомотиву". Руководство "Зенита" не могло предвидеть, что феномен уйдет с телевидения и в нужный момент отберет 2 очка. Вперед, "Спартак"!
16:17
Serenky25
Зенит уже в шаге, от зоны лиги чемпионов. (((
16:17
foreverCSKAforever
На Ляйпциг видимо батогами народ будут сгонять на стадион, явку в 80-90 тысяч никто не отменял, а смотреть, как это дно уделают немцы даже бесплатно люди не захотят, не то что за кровную бабульку.
16:16
Ю.Ю.
Полное безразличие. У них к футболу. У меня к ним.
16:16
SP2
Дон_Румата SP2_______А где показывали? ------------ Ну как, Наш Футбол по интернету...)
16:15
PitersS
На данный момент Зенит-команда середины таблицы и займет 5 место, т.к. остальные команды сильно отстали. При теперешних игроках и тренере шансов поставить игру и выглядеть, хотя бы, на уровне чемпионата России прилично, надежды нет. Зенит последних лет-это лохотрон для его болельщиков и черная дыра для Газпрома, мозги начальства которого настолько заплыли жиром, что оно этого, даже, не замечает. Зенит-это какой-то оазис безответственности и беззаботности на фоне проблем других команд и странно, что футбольная общественность Питера спокойно глядит на загнивание команды.
16:14
SP2
Нормальный судья просто вовремя взял бы игру под контроль и всё. А Еськов просто смотрел как разлетаются игроки в каждом (!) игровом эпизоде! Как кегли друг от друга! Просто смотрел! Ну, собственно, чего Спартак и добивался - Будогосский дает указания судить именно так!
16:14
Sher-Khan
А Зенит-то догоняет!
16:13
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Странный заголовок ,который искажает суть этой игры полностью. Да не Зенит не смог победить ,а Ростов не смог победить или как отскочил на ничейку Зенит. Вот это бы соответствовало происходящему на поле.
16:13
Дон_Румата
SP2_______А где показывали? Я весь телевизор перевернул - везде биатлон, да коньки, да женский хоккей
16:13
ростовский свин
а карпин то ставит симпатичный футбол .Молодцы -ростов играл с зенитом с позиции силы и должен был побеждать - у судьи коленки затряслись - кипиш после амкара еще не забылся-)ну ни чего ростов явно не кандидат на вылет - пока карпину плюс!
16:12
баламошка
6-0 по ударам в створ в пользу Ростова! + судейка Еськов не назначил чистый пеналь за фол на Калачёве! Позорище политпроектное!
16:12
Александр 7
Как же я наслаждаюсь, когда середняки- пахари просто на самоотдаче передавливают горло халявным ходячим миллионерам и те не могут себя заставить включиться и начать играть... Ростов сегодня сделал это, передавил отдачей и упорством горло газпромовцам, был- бы Реал или Бавария на их месте, те бы включились, начали работать...НО...не эти ленивые халявщики без поставленной игры со случайным пассажиром- тренером.
16:11
SP2
Идет грубейшая игра, больше минуты подряд команды не играют, у Зенита из-за травм ушли с поля два ключевых игрока, у Смольникова и Жиркова все ноги отбиты - а комментаторы говорят о красивой борьбе и о том, что борьба украшает игру!!! Они издеваются?
16:10
Raven30101979
Нытьё ФК Газпром после Амкара дало результат,чистый пенальти в их ворота не назначили.В общем повезло им что отскочили.
16:10
pat_123
Браво Ростов!!!Это последний гвоздь в амбиции бомжат!!!
16:10
foreverCSKAforever
На какое число синьор Деньжини планирует переигровку?
16:08