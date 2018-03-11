"Зенит" не смог победить "Ростов" и потерял Лунева, Мамману и Кузяева

"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России. Петербургский клуб на время поднялся на третье место в турнирной таблице, "Ростов" идет на десятой строчке.

В этой встрече "Зенит" потерял сразу трех игроков из-за травм. Голкипер Андрей Лунев получил травму по ходу предыгровой разминки. Вместо него игру начал Юрий Лодыгин. В самом начале встречи защитник Эмануэль Маммана неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч и, по всей видимости, повредил колено, после чего покинул поле лишь на носилках. Во втором тайме Далер Кузяев повредил голеностоп и покинул поле.

Чемпионат России

22-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:0