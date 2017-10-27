Максим Беляев: "Три очка греют "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Максим Беляев отметил, что команда постепенно набирает обороты в чемпионате России. Сегодня туляки обыграли ЦСКА в матче 15-го тура премьер-лиги (1:0).

– Насколько для "Арсенала" важна сегодняшняя победа над армейцами?

– Насколько я понимаю, это наша первая, историческая победа над ЦСКА, и она важна со всех точек зрения, в первую очередь, с турнирной. Не знаю, на каком месте мы сейчас окажемся, но очки нас греют.

– Удаление в составе ЦСКА сильно сказалось на ходе игры?

– Конечно, красная карточка, полученная Кучаевым, помогла нам в этом матче.

– После поражения от "Анжи" в Каспийске оружейники стали злее?

– Мы всегда злые. Там было такое стечение обстоятельств, о котором было много сказано и много не сказано, но мы собрались, и сегодня сделали все, что надо.

– Туляки победили "Краснодар", "Зенит", теперь – ЦСКА. Аппетит приходит во время еды?

– Все делаем шаг за шагом, постепенно набираем обороты, посмотрим, что будет дальше.

– Выезд на Дальний Восток будет тяжелым?

– Все выезды у нас тяжелые. Да и дома играть не просто, хотя, конечно, свои болельщики помогают. Мы соскучились по родному стадиону, месяц играли на выезде, и я очень рад, что сегодня нам удалось порадовать и наших болельщиков, и самих себя. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)