"Лучшего вратаря в России сейчас просто нет". Спорный ответ Филимонова об Акинфееве и других голкиперах

Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов считает, что в России на данный момент нет лучшего голкипера. По его словам, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не отвечает этому статусу, поскольку не играет за национальную команду. Акинфеев провел 111 матчей за сборную и завершил карьеру после ЧМ-2018.

– Лучший вратарь России прямо сейчас?

– Такого нет.

– Это как?

– Нет такого одного.

– Акинфеев – не лучший?

– Если бы играл в сборной, можно было бы об этом говорить.

– Но он же сам отказался.

– Если человек не хочет играть в сборной, я не могу сказать, что он лучший. На мой взгляд. Акинфеев неплохо играет в чемпионате, команда меньше всех пропустила, статистика у него классная, но мы же говорим о лучших. А лучшие должны играть в сборной. Игорь отказался. Значит, чувствует, что, грубо говоря, не тянет. Значит, не лучший. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Филимонова