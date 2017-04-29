"Локомотив" дома проиграл "Рубину"

"Локомотив" на своем поле в матче 26-го тура чемпионата России с минимальным счетом уступил "Рубину". Единственный мяч в первом тайме забил Денис Ткачук - его гол был засчитан верно. В концовке встречи нападающий "Локо" Джефферсон Фарфан упустил два момента, чтобы сравнять счет.
Для казанской команды это вторая победа в премьер-лиге в 2017 году (после победы над "Анжи" со счетом 1:0 6 марта – в первом матче после зимнего перерыва).
Железнодорожники потерпели второе поражение подряд (после 0:4 от ЦСКА) перед финалом Кубка России против "Урала" (2 мая в Сочи).
Чемпионат России
Премьер-лига
26-й тур
"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) – 0:1 (0:0)
Гол: Ткачук, 20.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, В.Денисов, Фернандеш (Ал.Миранчук, 46), И.Денисов, Баринов, Коломейцев (Галаджан, 63), Фарфан, Ари (Майкон, 46).
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Серхио Санчес, Камболов, Набиуллин, Жемалетдинов (Бауэр, 90+3), Цакташ, М`Вила, Рочина (Махатадзе, 88), Ткачук (Ахметов, 83), Канунников.
Предупреждения: Фарфан, 30. Баринов, 55. Серхио Санчес, 71. Цакташ, 82. Жемалетдинов, 90+2. Рыжиков, 90+4.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Болховитин (Ленинградская область).
29 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".
Трансляция матча "Локомотив" – "Рубин"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ЛокоРубин 0:1 20' Денис Ткачук pic.twitter.com/Oa6vh7nGSd– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 апреля 2017 г.
Bibigon2000
продажные лучше продажных?
18:26
fedland
Бердыев все ближе к Локо, чтобы его возглавить. Семин все ближе к выходу из Локо. Идей у шпалыча ноль...Устарело все. Путь который называется "пригласи своего тренера легенду", путь в никуда. Это поняли в Спартаке уволив Аленичева, теперь поняли и в Локо...
18:26
Thomas_Boy
Я плачу. Ольга Юрьевна плачет. Басурман, убирайся! Дай команде шанс!
18:26
Dennnis2397777
Я думал что у Рубина худшая игра в чемпионате,однако я ошибался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18:25
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Чота может уже лучше пусть "Урал" кубок выигрывает?)
18:25