"Локомотив" дома проиграл "Рубину"

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Рубин" - 0:1. Железнодорожники потерпели второе поражение подряд, казанцы одержали первую победу с марта этого года. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

"Локомотив" на своем поле в матче 26-го тура чемпионата России с минимальным счетом уступил "Рубину". Единственный мяч в первом тайме забил Денис Ткачук - его гол был засчитан верно. В концовке встречи нападающий "Локо" Джефферсон Фарфан упустил два момента, чтобы сравнять счет.

Для казанской команды это вторая победа в премьер-лиге в 2017 году (после победы над "Анжи" со счетом 1:0 6 марта – в первом матче после зимнего перерыва).

Железнодорожники потерпели второе поражение подряд (после 0:4 от ЦСКА) перед финалом Кубка России против "Урала" (2 мая в Сочи).

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: Ткачук, 20.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, В.Денисов, Фернандеш (Ал.Миранчук, 46), И.Денисов, Баринов, Коломейцев (Галаджан, 63), Фарфан, Ари (Майкон, 46).

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Серхио Санчес, Камболов, Набиуллин, Жемалетдинов (Бауэр, 90+3), Цакташ, М`Вила, Рочина (Махатадзе, 88), Ткачук (Ахметов, 83), Канунников.

Предупреждения: Фарфан, 30. Баринов, 55. Серхио Санчес, 71. Цакташ, 82. Жемалетдинов, 90+2. Рыжиков, 90+4.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Болховитин (Ленинградская область).

29 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Рубин"