Гол "Рубина" засчитан верно

На 20-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Рубин" правильное решение приняла бригада Кирилла Левникова, засчитав гол гостей. В момент паса партнера игрок казанской команды Денис Ткачук не находился за линией офсайда. Первый ассистент Максим Гаврилин правильно разобрался в ситуации и, несмотря на высокую скорость развития атаки "Рубина", верно не зафиксировал положение "вне игры". Отметим, что по странному стечению обстоятельств Гаврилин проводит второй матч за три дня. (Александр БОБРОВ)

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