Гол "Рубина" засчитан верно

На 20-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Рубин" правильное решение приняла бригада Кирилла Левникова, засчитав гол гостей. В момент паса партнера игрок казанской команды Денис Ткачук не находился за линией офсайда. Первый ассистент Максим Гаврилин правильно разобрался в ситуации и, несмотря на высокую скорость развития атаки "Рубина", верно не зафиксировал положение "вне игры". Отметим, что по странному стечению обстоятельств Гаврилин проводит второй матч за три дня. (Александр БОБРОВ)
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ЛокоРубин 0:1 20' Денис Ткачук pic.twitter.com/Oa6vh7nGSd– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) April 29, 2017