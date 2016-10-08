Леонид Слуцкий: "У нас есть кем заменить Еременко"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после контрольного матча с "Анжи" (2:0) рассказал об отсутствии в команде полузащитника Романа Еременко, передает из Ватутинок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее УЕФА отстранил 29-летнего финна от матчей на 30 дней.
– Еременко мы в Ватутинках не видим. Он отстранен только от матчей или от тренировок тоже?
– Все официальные комментарии даны. Мне добавить нечего.
– Но как теперь быть ЦСКА в игровом плане?
– Мы играли без любого из наших игроков. В том числе долго без Еременко, когда у него были проблемы с пахом. И без Дзагоева. Без Тошича. Понятно, что Роман – ключевой игрок, но у нас есть кем его заменить.
- Как дела у Дзагоева, Головина, Акинфеева?
- Пока все работают отдельно, но шансы сыграть с "Уфой" есть у кажого из них.
Красно синий
Как бы нам тебя,Лёня,заменить? А? Ну надоел уже...Просрём в этих матчах дважды Монако,раз Спартаку и Локо.И самое хреновое,что я уже сейчас знаю КАК мы будем играть. КАК мы проиграем. И ЧТО нам будет после этого говорить гл. тренер Л.В,Слуцкий.
16:53
PELMEN GUBASTIY
А кто бы спорил........ У "губастого пельменя" есть "козырь в рукаве" в лице мурзилок из "Уральских Пельменей"!!!! Что, практически, одно и то же....
16:46
saiga
Чисто арифметически заменить можно, на матч выходит 11 игроков. Но в игровом плане у ЦСКА нет никого, кто мог бы выполнять игровые функции Еременко. Слова Слуцкого это плохая попытка сделать хорошее лицо при хреновой ситуации. Армейцы на краю игровой, кадровой, и тренерской деградации и как футбольная команда и как футбольный клуб.
16:38
Привет от дилетанта!
О, уже отредактировали.)) Слава С-Э!!
16:38
Привет от дилетанта!
И ещё раз без Дзагоева. И без Дзагоева. И снова без Дзагоева. Я знаю, как играть против Уэльса.(с)
16:37