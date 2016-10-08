16:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "У нас есть кем заменить Еременко"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после контрольного матча с "Анжи" (2:0) рассказал об отсутствии в команде полузащитника Романа Еременко, передает из Ватутинок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее УЕФА отстранил 29-летнего финна от матчей на 30 дней.

– Еременко мы в Ватутинках не видим. Он отстранен только от матчей или от тренировок тоже?

– Все официальные комментарии даны. Мне добавить нечего.

– Но как теперь быть ЦСКА в игровом плане?

– Мы играли без любого из наших игроков. В том числе долго без Еременко, когда у него были проблемы с пахом. И без Дзагоева. Без Тошича. Понятно, что Роман – ключевой игрок, но у нас есть кем его заменить.

- Как дела у Дзагоева, Головина, Акинфеева?

- Пока все работают отдельно, но шансы сыграть с "Уфой" есть у кажого из них.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Красно синий

Как бы нам тебя,Лёня,заменить? А? Ну надоел уже...Просрём в этих матчах дважды Монако,раз Спартаку и Локо.И самое хреновое,что я уже сейчас знаю КАК мы будем играть. КАК мы проиграем. И ЧТО нам будет после этого говорить гл. тренер Л.В,Слуцкий.

16:53

PELMEN GUBASTIY

А кто бы спорил........ У "губастого пельменя" есть "козырь в рукаве" в лице мурзилок из "Уральских Пельменей"!!!! Что, практически, одно и то же....

16:46

saiga

Чисто арифметически заменить можно, на матч выходит 11 игроков. Но в игровом плане у ЦСКА нет никого, кто мог бы выполнять игровые функции Еременко. Слова Слуцкого это плохая попытка сделать хорошее лицо при хреновой ситуации. Армейцы на краю игровой, кадровой, и тренерской деградации и как футбольная команда и как футбольный клуб.

16:38

Привет от дилетанта!

О, уже отредактировали.)) Слава С-Э!!

16:38

Привет от дилетанта!

И ещё раз без Дзагоева. И без Дзагоева. И снова без Дзагоева. Я знаю, как играть против Уэльса.(с)

16:37

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