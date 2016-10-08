Леонид Слуцкий: "У нас есть кем заменить Еременко"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после контрольного матча с "Анжи" (2:0) рассказал об отсутствии в команде полузащитника Романа Еременко, передает из Ватутинок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее УЕФА отстранил 29-летнего финна от матчей на 30 дней.

– Еременко мы в Ватутинках не видим. Он отстранен только от матчей или от тренировок тоже?

– Все официальные комментарии даны. Мне добавить нечего.

– Но как теперь быть ЦСКА в игровом плане?

– Мы играли без любого из наших игроков. В том числе долго без Еременко, когда у него были проблемы с пахом. И без Дзагоева. Без Тошича. Понятно, что Роман – ключевой игрок, но у нас есть кем его заменить.

- Как дела у Дзагоева, Головина, Акинфеева?

- Пока все работают отдельно, но шансы сыграть с "Уфой" есть у кажого из них.