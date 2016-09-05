Леонид Слуцкий: "Россия – нефутбольная страна. Продажи абонементов на новый стадион ЦСКА это доказывают"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, почему не считает Россию футбольной страной. В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.
– Посмотрите на заполняемость "Открытие Арены"… Шикарный стадион, "Спартак" – самый популярный клуб в стране, – сказал Слуцкий. – Но, кроме матча с ЦСКА, арена не заполняется. В среднем – в районе 20 тысяч зрителей. Тогда как даже в MLS стадионы полные. В Бельгии, Голландии, Турции, Греции. Я уж не говорю про ведущие лиги. А что у нас: на данный момент ЦСКА продал около 7 тысяч абонементов, хотя ожидали продать в районе 15.
ЦСКА – чемпион России, играет в Лиге чемпионов, построен шикарный стадион в центре 15-миллионного мегаполиса – и 7 тысяч абонементов. Футбольная мы страна?
Да, можно говорить о том, что нужно лучше работать в плане рекламы. Что нужно активнее продавать не только футбол как таковой, но и эмоции. Но ведь чемпионат у нас сейчас точно не хуже, чем в 90-е. А статистика посещаемости все хуже и хуже.
Раньше я был уверен, что новая инфраструктура резко изменит отношение людей к футболу. Но практика показывает, что я ошибался. Посмотрите на Казань, на Грозный, на "Локомотив". Аншлагов там нет… И эффект от домашнего чемпионата мира, боюсь, будет тоже краткосрочным. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Thomas_Boy
Искремас _____________ Ну я многие команды повидал... И первую лигу, и вторую. И высшую доводилось по ТВ. И нынешние как-то не впечатляют, если честно. Даже отдать точный пас на 10 метров сейчас - проблема. И пересматривая матчи типа "Динамо" Минск - "Динамо" Киев и "Спартак" - "Зенит" 1987-го (не говоря о еврокубках тех лет с участием клубов СССР), понимаешь, что играли как-то получше. Да ферганский "Нефтяник" из второй лиги выглядел лучше, чем современные КС, "Терек" или "Урал".
19:58
Chipolollo
Естественно страна не футбольная раз физруков во главе сборной ставят
19:56
енг
Не ходят на футбол ещё вот по какой причине. Помните, раньше, если это Памир то там играют одни таджики, если Арарат, то одни армяне ( кроме Подшивалова), если Пахтакор то узбеки по крайней мере до 1979 года. Памир в 1989 году выходил в высшую лигу, только с собственными воспитанниками, даже не таджикского футбола, а именно душанбинского, а ведь до этого Памир уже отдал высшей лиги многих футболистов: Ширинбеков, Сарычев, Чередник.. а теперь представьте, что Уфа играет только за счёт воспитанников башкирского футбола, Анжи дагестанского, Терек чеченского - фантастика, не правда ли. Правда я смотрю все матчи на канале наш футбол, но на стадион бы не ходил, мне безопасность своей семьи и своя важнее. А смотреть матчи в высоком качестве мне нравится. Иностранные чемпионаты вообще не смотрю, не интересно, но это уже другая тема.
19:56
alexpomor
КоньОгонЬ-------Для интереса к футболу нужно что бы игроки сборной играли на уровне и выигрывали хоть что то----А когда такое было, за исключением 60-х и 88? 86 - под большим вопросом.
19:56
Thomas_Boy
Cantona~~______________ Так-то у тебя проблем еще больше, чем я думал.))) Уже мужчина/женщина путать начал. К жене своей присмотрись внимательно, может, это Гиви какой?))
19:52
alexpomor
Thomas_Boy, вы знаете, а я ведь с вами согласен. Альтернатив много... Но... Поэтому любой продукт должен совершенствоваться, ну чтобы быть альтернативой. Я, например перестал ходить на Зенит. Чтобы попасть на стадион, надо приехать за час, потолкаться в толпе пьяных горлопанов (хотя пиво и алкоголь даже в радиусе двух километров от Петровского не продают). И вот, альтернатива - СКА. Приезжаешь за 15 минут до матча, выпиваешь стакан пива, которое продается в фойе, далее смотри хоккей... Иногда хоккей не нравится, но организация гораздо лучше... А пьяных горлопанов на порядок меньше.
19:52
Искремас
енг19:43------------- Я те больше скажу. Я с Геной Гришиным бухал! И матчей Торпедо я пересмотрел больше, чем у тебя волос на голове!)) А отец мой 20 лет на ЗиЛе отпахал мастером и он с полной ответственностью говорил, что две трети(как минимум) на заводе всегда болели за Спартак.
19:50
igorvasilevich
КоньОгонЬ деньги есть просто тратить их и рисковать своей жизнью мало, кто согласен. Ладно ты не семейный человек можно и рискнуть, а когда у тебя уже семья, тут уже любой риск должен быть обдуманным.
19:47
hemeschi
Просто Слуцкер не тренер! Команда хз сколько лет скитается по стадионам, а последнее время так вообще играет в Химках, а чего ты хотел? Твоя сборная обделалась на ЧЕ во Франции, на тебя после этого должны приходить? С болельщиками как не работали клубы, так и не работают, почему они должны приходить? в Глаза твои посмотреть? Сам стадион их не позовет, даже новый
19:46
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
мы - не футбольная страна. слуцкер - не тренер. гвк - ... сами знаете кто. но проблема в другом - людям жрать нечего и жить не на что. и если раньше я на футбол и хоккей в 90-е ходил за даром или около того, то теперь нормальный билет (не в быдло-сектор к упоротым утыркам, которые всю дорогу матерятся, курят и что-то жгут) стоит в пару тысяч рублев. я может и могу при желании потратиться. но не каждый станет это делать. тем более если еще и с ребенком. вот и набирается только 10-20 тысяч тел в зависимости от клуба.
19:46
igorvasilevich
Слуцкий притом играет в трусливый футбол, смотреть нет желание на академиков древних с тросточками. Один случайный год за матч забьют и все.
19:45
Искремас
Thomas_Boy19:35------------- Не знаю. Возможно, вы видели эти замечательные коллективы на пике их развития...я вам завидую. Но, то что видел я,- было далеко от идеала. Мужички степенно распивали пивасик, шелушили семечки и говорили: " в семидесятые было дело...! А сейчас? Так...солома.))" Сейчас всё это смешно слушать.
19:44
Cantona~~
$n10nep$ Девочку ты только в своей подружайке Томас-гёрле увидишь.))
19:44
енг
Искремас Найдите в интернете матч ( неполный) 1989 года Динамо ( Киев) - Торпедо - 2:2 и сравните этот матч с сегодняшними. Я разговаривал с Полукаровым и мы с ним о Семшове разговорились, лидере Торпедо начала 2000х. Так Полукаров сразу сказал, при Иванове он в лучшем случае выходил бы только на замены, тоже самое он сказал и о Зырянове. Да и правда далековато им по мастерству к братьям Савичевым, Ширинбекову, Агашкову, Гришину, Роговскому, Шустикову, Тишкову...
19:43
КоньОгонЬ
И согласен с другими, у народа денег нет лишних.
19:42
АРМЕЕЦ71
Россия переживает не лучшие времена.Цены на все растут,а зарплаты те же. И здравый человек подумает куда лучше потратить свои кровные на бездарных миллионеров,или на кусок хлеба.Так что,дело в экономической плоскости .Впрочем,у нас вряд ли будет бум или ажиотаж как в Англии,или Германии ,да и в некоторых других странах.Там это культура.Люди приходят семьями отдохнуть,а у нас вылить весь негатив.Тут и маты,и петарды,и драки и все остальное.Многие предпочитают посмотреть за свой клуб по тв или нет,без лишних для себя рисков.
19:41
КоньОгонЬ
Для интереса к футболу нужно что бы игроки сборной играли на уровне и выигрывали хоть что то...
19:41
Thomas_Boy
$n10nep$ _________ Что же ты, ради конебомжа кидаешь КБ-брата?!
19:40
Cheremis57
И этому "горе- специалисту" доверили сборную на ЧЕ16! Слуцкий - посмотри архивные хроники и ты увидишь переполненные стадионы!! Правильно говорит Dymanomashina, что у Слуцкого- разруха в голове!!! Причин низкой посещаемости много, но говорить что Россия - не футбольная страна- это уже перебор!!!! Ещё раз убеждаюсь в аксиоме- что человек не игравший в детские и юношеские годы в футбол не может понимать саму суть этой игры!!!!!
19:40
Thomas_Boy
RW.irk ___________ Судя по результатам, не очень-то мы футбольная страна...
19:39
Петя
А стоимость абонементов, Слуцкому, конечно, по фигу, но далеко не всем болельщикам это по карману! Он думал, что за перезрелых исполнителей люди готовы платить большие деньги!
19:38
Thomas_Boy
совва ----------- Извините, вы в фильме "Большая перемена" не снимались?)) __________ Четвертый слева в постельной сцене? Я. Да. _______ пошел постельные сцены пересматривать))) _______________ Там многое вырезано, но смысл, в общем-то, передать удалось. И еще: когда наступает кульминация, кто-то орет "Йопт, доска на... упала". Так вот это не моя реплика.
19:37
igorvasilevich
Thomas_Boy я знаю многих людей, которые хотят в живую смотреть футбол, но не ходят только за быдла, пьяни и унизительного досмотра ментами. Притом эти менты обыскивают всех, а фаеры все равно на трибунах. Футбол в России сейчас стал просто не шоу, а местом для воровства госбюджетов. Вот спросите с какого берут штрафы РФС с госбюджета оплачивая всякое быдло? Быдло должно оплачивать из своего кармана штрафы, а не средствами из госбюджета, потом вообще не известно, где эти штрафы оседают.
19:37
совва
Thomas_Boy Искремас ----------- Извините, вы в фильме "Большая перемена" не снимались?)) __________ Четвертый слева в постельной сцене? Я. Да. _______ пошел постельные сцены пересматривать)))
19:33
Zavask
igorvasilevich +1 - точнее не скажешь
19:32
Thomas_Boy
Искремас ----------- Извините, вы в фильме "Большая перемена" не снимались?)) __________ Четвертый слева в постельной сцене? Я. Да.
19:32
igorvasilevich
Ага на футбол денег нет, а вот на чартеры и отдых в Турцию уже аншлаг 3 миллиона стоит в очередь.
19:32
rotor23
Слуцкий-лучший российский тренер. И точка.
19:31
Thomas_Boy
alexpomor __________ А у нас одно время играли, а теперь нет.
19:31
Искремас
Thomas_Boy------------ Извините, вы в фильме "Большая перемена" не снимались?))
19:30