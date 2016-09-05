Леонид Слуцкий: "Россия – нефутбольная страна. Продажи абонементов на новый стадион ЦСКА это доказывают"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, почему не считает Россию футбольной страной. В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

– Посмотрите на заполняемость "Открытие Арены"… Шикарный стадион, "Спартак" – самый популярный клуб в стране, – сказал Слуцкий. – Но, кроме матча с ЦСКА, арена не заполняется. В среднем – в районе 20 тысяч зрителей. Тогда как даже в MLS стадионы полные. В Бельгии, Голландии, Турции, Греции. Я уж не говорю про ведущие лиги. А что у нас: на данный момент ЦСКА продал около 7 тысяч абонементов, хотя ожидали продать в районе 15.

ЦСКА – чемпион России, играет в Лиге чемпионов, построен шикарный стадион в центре 15-миллионного мегаполиса – и 7 тысяч абонементов. Футбольная мы страна?

Да, можно говорить о том, что нужно лучше работать в плане рекламы. Что нужно активнее продавать не только футбол как таковой, но и эмоции. Но ведь чемпионат у нас сейчас точно не хуже, чем в 90-е. А статистика посещаемости все хуже и хуже.

Раньше я был уверен, что новая инфраструктура резко изменит отношение людей к футболу. Но практика показывает, что я ошибался. Посмотрите на Казань, на Грозный, на "Локомотив". Аншлагов там нет… И эффект от домашнего чемпионата мира, боюсь, будет тоже краткосрочным. (Филипп ПАПЕНКОВ)