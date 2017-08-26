Курбан Бердыев: "Набиуллину не помешали слухи о трансфере"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы над "Тосно" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что форвард Сердар Азмун не может набрать форму после полученной травмы. А также отметил, что ждал прогресса от полузащитника Магомеда Оздоева.

– Неплохой первый тайм. Во втором подсели, – сказал Бердыев. – Ребята после травм не готовы. Слава богу, что выиграли. Надеюсь, что к первому сентября будет лучше, когда точно будем знать, кто остается, а кто уходит.

– С чем связан прогресс Оздоева?

– Он всегда был квалифицированным игроком. Я ждал такой игры от него. Сейчас почувствовал себя лидером. Может играть более качественно.

– В каком состоянии Азмун?

– Азмун не может набрать форму после травмы. Сегодня мы рисковали, выпуская его, но надо было выпускать игрока, который хорошо играет вверху, потому что у "Тосно" опасны стандарты.

– Пауза пойдет на пользу команде?

– Да! Мы будем знать, кто есть. Если человек мысленно ушел, а находится в команде, то это плохо. Многое будет зависеть от того, сколько человек останется в команде.

– Есть ли у вас на примете те, кем можно заменить ушедших?

– Есть, но они не такого качества. Будем надеяться на наших молодых игроков.

– Слухи о трансфере не помешали Набиуллину?

– Они ему не помешали. Помимо него есть интерес еще к 5-6 игрокам. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Тосно"