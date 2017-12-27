17:47 | Футбол — РФПЛ

Кто хочет Шатова. Инсайд "СЭ"

Олег ШАТОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Олег ШАТОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", на полузащитника "Зенита" Олега Шатова претендуют ЦСКА и "Краснодар". При этом многое зависит от того, продолжит ли Роберто Манчини работу в "Зените". Если итальянец останется, вероятность ухода Шатова весьма высока.

Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что Манчини может возглавить "Милан". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Таблица переходов РФПЛ //
La Gazzetta dello Sport: Манчини интересен "Милану" //
Сергей Фурсенко: "Слухи о Манчини не комментирую"

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Tribunal Z

Да и Милан ничем не лучше Зенита, а по деньгам и того хуже. Прошлые титулы не в счёт, это уже прошлое

19:54

Tribunal Z

Тупые что ли? На что итальянцы расчитывают? На то что Манчини сам разорвёт контракт и выплатит кучу миллионов долларов неустойки Зениту? Дурака что ли нашли

19:53

grroznyi85

А зачем о "Краснодару"? У них Мамаев же есть. А вот ЦСКА Шатов был бы полезен, учитывая то что Дзагоев в последнее время часто травмируется.

19:40

foreverCSKAforever

Пусть в символической сборной доигрывает.

19:30

passerby

А Спартак почему не интересуется?, у команды самая слабая " бригада паспортистов" из топ-клубов...

18:18