Кто хочет Шатова. Инсайд "СЭ"

Как стало известно "СЭ", на полузащитника "Зенита" Олега Шатова претендуют ЦСКА и "Краснодар". При этом многое зависит от того, продолжит ли Роберто Манчини работу в "Зените". Если итальянец останется, вероятность ухода Шатова весьма высока.

Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что Манчини может возглавить "Милан". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Таблица переходов РФПЛ //

La Gazzetta dello Sport: Манчини интересен "Милану" //

Сергей Фурсенко: "Слухи о Манчини не комментирую"