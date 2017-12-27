Кто хочет Шатова. Инсайд "СЭ"

Как стало известно "СЭ", на полузащитника "Зенита" Олега Шатова претендуют ЦСКА и "Краснодар". При этом многое зависит от того, продолжит ли Роберто Манчини работу в "Зените". Если итальянец останется, вероятность ухода Шатова весьма высока.
Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что Манчини может возглавить "Милан". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Таблица переходов РФПЛ //
La Gazzetta dello Sport: Манчини интересен "Милану" //
Сергей Фурсенко: "Слухи о Манчини не комментирую"
Tribunal Z
Да и Милан ничем не лучше Зенита, а по деньгам и того хуже. Прошлые титулы не в счёт, это уже прошлое
19:54
Tribunal Z
Тупые что ли? На что итальянцы расчитывают? На то что Манчини сам разорвёт контракт и выплатит кучу миллионов долларов неустойки Зениту? Дурака что ли нашли
19:53
grroznyi85
А зачем о "Краснодару"? У них Мамаев же есть. А вот ЦСКА Шатов был бы полезен, учитывая то что Дзагоев в последнее время часто травмируется.
19:40
foreverCSKAforever
Пусть в символической сборной доигрывает.
19:30
passerby
А Спартак почему не интересуется?, у команды самая слабая " бригада паспортистов" из топ-клубов...
18:18