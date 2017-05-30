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Кристиан Нобоа: "Хочу остаться в России. Агент ведет переговоры"

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Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа хочет продолжить карьеру в России. По словам эквадорского хавбека, у которого этим летом кончается контракт с ростовчанами, с будущим в клубе пока нет никакой ясности.

 
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- Хочется остаться в России, агент ведет переговоры, - сказал Нобоа.

- "Ростов" новый контракт предлагал?

- Пока ничего не ясно.

- Если Бердыев уйдет в "Рубин" и позовет вас, вы пойдете?

- Нужно говорить с тренером. Важно понимать, захочет ли он видеть меня там, что он думает.

- Вам что-нибудь известно о будущем тренера?

- Ничего не слышал.

Ранее "СЭ" сообщал, что вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев может возглавить "Рубин". Решение о назначении специалиста должно быть принято на попечительском совете казанского клуба, которое должно состояться на этой неделе. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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pexi60

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13:11